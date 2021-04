HomePaper-App erstellt HomeKit-Hintergrundbilder

Aaron Pearce ist uns mittlerweile durch eine ganze Reihe von HomeKit-Apps bekannt. Neuestes Pferd im Stall des Entwicklers ist die für iPhone und iPad optimierte Anwendung HomePaper for HomeKi‪t. Die App will das Gestalten eigener Hintergrundbilder für HomeKit zum Kinderspiel machen.

Das Grundraster der mit HomePaper erstellten Hintergrundbilder orientiert sich dabei am Aufbau von Apples Home-App. Ihr könnt eigene Fotos auswählen oder direkt über die App aufnehmen, die dann oben rechts als Schwarzweiss-Verlauf eingebunden werden. Ergänzend lässt sich der Farbton des ebenfalls als Verlauf angelegten Hintergrunds frei wählen.

HomePaper erstellt standardmäßig für den iPhone-Bildschirm passende HomeKit-Hintergrundbilder. Optional lässt sich auch die Bildausgabe für das iPad zuschalten. Der Download der Anwendung ist kostenlos und der Leistungsumfang lässt sich inklusive einem Bildexport in vollem Umfang testen. Wer diese Beschränkung aufheben und in unbegrenzter Zahl Bilder exportieren will – beispielsweise für jeden Raum ein eigenes – muss per In-App-Kauf 1,09 Euro investieren.

Über weitere und teils kostenlose Werkzeuge zum Erstellen eigener Hintergrundbilder für HomeKit haben wir hier berichtet.