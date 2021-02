HomePass, HomeCam, HomeRun und HomeScan als App-Paket

Die HomeKit-Apps von Aaron Pearce haben wir schon mehrfach erwähnt. An diesem Wochenende spendet der Entwickler seine Einnahmen an einer Herzstiftung für Kinder, wir wollen diese Aktion mit einem erneuten Hinweis auf die vier einzeln oder im Paket erhältlichen Apps unterstützen.

In seinem Home Essentials Bundle‪e hält Aaron Pearce vier verschiedene Anwendungen bereit, die Apple-Nutzer bei der Verwendung von HomeKit unterstützen sollen. Am bekanntesten davon dürfte die für die Verwaltung von HomeKit-Codes konzipierte App HomePass sein, eine elegante Alternative zu unserer Empfehlung, die Codes in der Notizen-App zu speichern.

HomeCam ist ausschließlich auf die in HomeKit eingebundenen Kameras fokussiert und erlaubt nicht nur die flexible Konfiguration der Anzeige, bietet auch die Möglichkeit zum Zugriff auf die im Umfeld der jeweiligen Kamera platzierten Sensoren.

HomeScan kann dabei unterstützen, die optimale Platzierung für mit HomeKit kompatibles Bluetooth-Zubehör zu finden, indem es die Verbindungsqualität zwischen dem HomeKit-Hub und dem jeweiligen Zubehör visualisiert.

Mit HomeRun hat Pearce zudem noch einen App im Programm, die die HomeKit-Steuerung von der Apple Watch aus vereinfachen will und die Steuerung von Szenen auch in Form von Zifferblatt-Komplikationen ermöglicht.

Die HomeKit-Apps von Aaaron Pearce kosten in der Regel 3,49 Euro, HomeScan ist bereits für 1,09 Euro zu haben. Das komplette Programmpaket wird für 10,99 Euro angeboten. HomeCam und HomePass sind als neue Universal-Apps neben iOS-Geräten auch auf Apple TV und dem Mac verwendbar.