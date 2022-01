HomeKit-Türschloss Nuki: Auf Fehlbetrieb folgt Universal-Zylinder

Nuki, Anbieter der gleichnamigen Türschlösser mit HomeKit-Anbindung, war zuletzt vor allem wegen der von vielen Anwendern beobachteten Betriebsproblemen in den Schlagzeilen vertreten. So schien die Nuki-Applikation Probleme mit Apples iOS 15-Betriebssystem zu haben, die für eine unzuverlässige Auto-Lock-Funktion sorgten.

Die Geofencing-Funktion versagte häufiger den Dienst und sorgte so dafür, dass die automatische Öffnung beim Erreichen der Haustür bei vielen Anwendern nicht wie gewünscht funktionierte. Ein Fehlverhalten, das auch bei anderen standortbasierten iPhone-Anwendungen beobachtet werden konnte, gerade bei Nuki jedoch eine der Hauptfunktionen der App negativ beeinflusste.

App seit Donnerstag mit Lösungsansatz

Seit Anfang Dezember hat Nuki eine Beta-App getestet, die nun zu ersten Verbesserungen geführt hat. So haben die Nuki-Verantwortlichen am 20. Januar darüber informiert, dass ihre App nun um den sogenannten „Attention Modus“ erweitert worden sei. Dieser soll die Fehlbedienungen durch ein aggressiveres Aufwachverhalten der Nuki-App wieder in den Griff bekommen.

Wer die neue Option in den Experteneinstellungen der aktuellen Nuki-App aktiviert, sorgt so dafür, dass das Betriebssystem die App häufiger mit Standort-Daten versorgt. Was für zusätzlichen Akkuverbrauch sorgt, soll die HomeKit-Schlösser wieder deutlich zuverlässiger machen.

Neuer Universal-Zylinder im Handel

Zudem hat Nuki heute die Verfügbarkeit eines neuen, in der Länge anpassbaren, Universal-Zylinders angekündigt. Dieser soll ab sofort für 79 Euro angeboten werden und wird mit fünf Schlüsseln und einer Sicherheitskarte im Lieferumfang ausgeliefert. Laut Nuki bietet sich dieser zum Tausch des bisherigen Zylinders an, wenn dieser keine Not- und Gefahrenfuktionen bietet.