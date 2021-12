Nuki Auto-Unlock: App-Beta soll Ortungsprobleme beseitigen

Die neue App-Version versucht die offenbar durch Änderungen in iOS verursachten Geofencing-Probleme durch einen „Attention-Modus“ zu beheben. Dieser lässt sich in den erweiterten Einstellungen der Auto-Unlock-Funktion aktivieren und sorgt dafür, dass die Nuki-App häufiger aktiv ist und auf diese Weise die Ortsdaten regelmäßiger aktualisiert werden.

Insert

You are going to send email to