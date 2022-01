MagSafe mit Ständer: Belkin listet, ESR mit günstiger Alternative

Der Zubehör-Anbieter ESR bietet seine Alternative zur Belkin-Neuvorstellung schon länger für überschaubare 23 Euro an und kombiniert in seinem HaloLock ebenfalls eine MagSafe-Magnetladegerät mit einem aufklappbaren Aufsteller, der das Führen von FaceTime-Telefonaten und den Konsum von Videos während des Ladevorgangs ermöglichen soll.

Der Zubehör-Anbieter Belkin hat sein erst am 19. Januar vorgestelltes MagSafe-Magnetladegerät, das Belkin Charger Pad für iPhone 12 und iPhone 13, jetzt beim Online-Händler Amazon gelistet und bietet die aktuell noch nicht verfügbaren Geräte zur Vorbestellung für 59,99 Euro ohne und 79,99 Euro mit USB-C-Netzteil an.

Insert

You are going to send email to