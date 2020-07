HomeKit Secure Video: So löscht man einzelne Clips

Nicht nur passend zu unserem Review der Logitech Circe View, sondern auch mit Blick auf die wachsende Zahl weiterer mit HomeKit Secure Video kompatibler Kameras, wollen wir auf eine Eigenheit von Apples Videospeicher eingehen: Das Löschen einzelner Clips ist nicht unbedingt intuitiv.

Vermutlich weil sonst kein Platz war, hat Apple das dafür benötigte Symbol im Teilen-Menü versteckt. Wenn ihr also gezielt einen einzelnen Videoclip permanent aus den HomeKit-Aufzeichnungen in der iCloud löschen wollt, müsst ihr zunächst so tun, als wolltet ihr diesen teilen. Nach einem Fingertipp auf das entsprechende Symbol unten links erscheint dann am rechten unteren Bildschirmrand das Mülleimer-Symbol zum Löschen. Ihr müsst nun nur noch eine weitere Sicherheitsabfrage überwinden, ehe der Clip vollständig aus der iCloud entfernt wird.

Apple hat hier leider nicht zu Ende gedacht und wird diesbezüglich hoffentlich noch nachbessern. Bis dahin müsst ihr das Teilen-Menü nach dem Löschen eines Clips wieder manuell durch das Antippen von „Abbrechen“ oben links verlassen.

Natürlich ist es auch möglich, alle Aufnahmen einer Kamera am Stück zu löschen. Die entsprechende Funktion findet ihr in den Kamera-Einstellungen und dort im Bereich „Aufnahmeeinstellungen“. Auch hier fragt die App zur Sicherheit ein weiteres Mal nach, bevor alle aufgezeichneten Clips im Nirvana verschwinden.