V for Wiki: Großes Update für den Wikipedia-Betrachter

Der elegante Wikipedia-Betrachter „V for Wiki“ lässt sich jetzt in Version 1.8 aus dem App Store laden und bringt mehrere neue Funktionen mit, zu denen unter anderem die Anbindung der App an Streaming-Dienste wie Apple Music, Netflix, Prime Video, Disney+ und Spotify zählt.

Sind in aufgerufenen Artikeln zugehörige Streaming-IDs bei Wikidata hinterlegt, erhalten Wikipedia-Artikel zu Filmen, Serien, Musikerinnen, Komponistinnen und Podcasts in der App ein kleines Play-Symbol und können von hier aus direkt in den passenden Streaming-Apps geöffnet werden.

Weitere Neuerungen in V for Wiki 1.8 zählen: