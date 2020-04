HomeKit: Eve-App übergibt neues Zubehör an Homepass

Die iOS-App Homepass bietet eine komfortable Alternative zu dem Konzept, die Geräte-Codes von HomeKit-Zubehör in Apples Notizen-App zu verwalten. Unterm Strich handelt es sich hierbei zwar nur um eine schlichte Datenbank, diese kommt zum Preis von 3,49 Euro aber bereits inhaltlich wie optisch perfekt auf ihren Aufgabenbereich abgestimmt und verwaltet die wichtigsten Infos eurer HomeKit-Geräte inklusive der achtstelligen Codenummern, die ihr für ein eventuell erneutes Einrichten benötigt.

Als perfekte Ergänzung für Homepass-Nutzer präsentiert sich nun die HomeKit-App Eve für HomeKit. Wenn ihr damit neues Zubehör einrichtet, bekommt ihr nach Abschluss die Möglichkeit angeboten, direkt in Homepass zu springen, um das neue Gerät auch dort zu hinterlegen. Ihr spart euch so ein paar Fingertipps und stellt sicher, dass ihr das Hinzufügen in Homepass nicht doch noch vergesst.

Allerdings kann der Gerätecode selbst dabei nicht übergeben werden. Die Sicherheitsrichtlinien von HomeKit verhindern dies vernünftigerweise. Ihr bekommt das neue Gerät in Homepass dann also mit allen bereits vorhandenen Infos angezeigt, müsst den Gerätecode jedoch nochmal selbst eingeben bzw. scannen.