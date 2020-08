HomeKit ausprobiert: Die Klimaanlagen-Steuerung von tado° ist super

Die Klimaanlagen-Steuerung des Münchner Raumklima-Spezialisten gibt es schon länger, hier im Einsatz haben wir das Wandmodul jedoch erst knappe zwei Wochen und sind – trotz bekannt kritischer tado°-Grundhaltung – begeistert.

Lasst euch kurz reinholen: Im letzten Hitzesommer haben wir spontan eines der mobilen Klimageräte aus der Metro mitgenommen und ins Schlafzimmer gestellt. Eine Kurzschlussreaktion, die den tropischen Berliner Nächten 2019 geschuldet war und beim Spaziergang durch die METRO gänzlich unüberlegt vonstatten ging. Entgegen der sonstigen Gewohnheiten wurde hier weder verglichen noch abgewogen sondern schlicht reagiert. Die Hitze war erdrückend, der Moment schien richtig. Die tragbare Klimaanlage PAC N90 Eco Silent des Anbieters De’Longhi wurde kurzerhand geschultert.

Der sich in den darauffolgenden Monaten abzeichnende Eindruck des Gerätes: Das nachttischgroße Klimagerät lieferte eine hervorragende Kühlleistung, die auch große Räume schnell auf komfortable Temperaturen herunterkühlt, war für den Dauerbetrieb jedoch deutlich zu laut und gehörte nicht zu den preiswerten Vertretern seiner Art.

Gesteuert wurde das De’Longhi-Gerät per Infrarot-Fernbedienung, was das Klimagerät für die HomeKit-Aufrüstung mit dem tado°-Modul prädestinierte.

Das Klimagerät in HomeKit

Gesagt getan. Das kleine, berührungsempfindliche Kunststoff-Täfelchen des vor allem durch seine Heizkörper-Thermostate bekannten Anbieters, bindet sich per WLAN in das Heimnetzwerk ein und wird während der Erstinstallation so auf das eigene Klimagerät eingestellt, dass dieses anschließend durch Infrarot-Impulse bedient wird.

Anders formuliert: Die Klimaanlagen-Steuerung von tado° ist kein kompliziert-smartes Klima-Wunderwerk, sondern eigentlich nur eine Universal-Fernbedienung für die Klimageräte aller möglichen Hersteller. Diese gibt dem Klimagerät nach vorne hin Infrarot-Kommandos (wie die Hersteller-Fernbedienung), klinkt sich nach hinten jedoch ins Netzwerk ein und bietet hier eine HomeKit-Schnittstelle an, die das Klimagerät in Apples Smart-Home-Lösung und damit auch auf dem iPhone (aller Familienmitglieder) verfügbar macht.

Und genau dafür lohnen sich die 87 Euro, für die die tado° Klimaanlagen-Steuerung gerade verkauft wird, dicke.

Das Klimagerät in der offiziellen tado°-App

Gedacht ist die Klimaanlagen-Steuerung eigentlich als funktionale Erweiterung der Hersteller-App, die sich im besten Fall bereits um die Heizung zu Hause kümmert – auch wir haben die tado°-Heizkörper-Termostate im Einsatz – und ihre Nutzer so mit einer umfassenden Klima-Lösung samt Fenster-Offen-Erkennung, Geofencing-Option, Mehrzonensteuerung und smarten Zeitplänen versorgt.

Für uns schlicht eine HomeKit-Fernbedienung

Aber, Hand aufs Herz, wir nutzen die Klimaanlagen-Steuerung fast ausschließlich als HomeKit-Fernbedienung. Hiermit schalten wir das Klimagerät schon von Unterwegs ein, aus dem Bett heraus eine Stufe leiser und nutzen zeitgesteuerte HomeKit-Automationen für die Deaktivierung der Klima- und Aktivierung der Ventilator-Funktion im Laufe der Nacht.

Und das ist auch unser ehrliches Fazit: Wer eine Klimaanlage mit Fernbedienung besitzt und diese in wenigen Sekunden mit dem iPhone verheiraten will, dem können wir die Klimaanlagen-Steuerung von tado° ans Herz legen.

Laut tado° funktioniert die Klimaanlagen-Steuerung mit Klimaanlagen deren Infrarot-Fernbedienung die aktuellen Einstellungen anzeigt, zum Beispiel Betriebsart, Zieltemperatur und Ventilationsstufe. Sie steuert Split-, Multi-Split sowie portable Standgeräte aller Hersteller.

Die Technischen Eckdaten

Stromversorgung :​ 5 V (USB), Kabellänge 1850 mm



:​ 5 V (USB), Kabellänge 1850 mm Anzeige :​ LED Matrix 10 x 19 LEDs, 32 x 20 mm / Touch-Oberfläche



:​ LED Matrix 10 x 19 LEDs, 32 x 20 mm / Touch-Oberfläche Sensoren :​ Temperatur / Luftfeuchtigkeit / Umgebungslicht / Geräusche



:​ Temperatur / Luftfeuchtigkeit / Umgebungslicht / Geräusche Abmessungen​ (H x W x D) : 100 x 100 x 15 mm



: 100 x 100 x 15 mm Gewicht :​ 73g



:​ 73g Herstellergarantie ​: 2 Jahre



​: 2 Jahre Internet-Verbindung : ​über das lokale WLAN-Netzwerk mit jedem 802.11 b/g/n, 2.4 GHz Router



: ​über das lokale WLAN-Netzwerk mit jedem 802.11 b/g/n, 2.4 GHz Router Produktmaterial und -oberfläche : PC + ABS Kunststoff / Vorderseite: weiß, matt, IR Fensterstreifen: schwarz glänzend / Rückseite: hellgrau gummiert



: PC + ABS Kunststoff / Vorderseite: weiß, matt, IR Fensterstreifen: schwarz glänzend / Rückseite: hellgrau gummiert Sprachen: ​Deutsch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Französisch

Zur Erinnerung: Mitte Juli hat tado° damit begonnen die neue App-Oberfläche V3+ ohne Zusatzkosten für alle Nutzer freizuschalten.