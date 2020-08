MagentaMusik 360 streamt „Rheingau Musik Festival“

Die Telekom hat heute vormittag nicht nur über ihre aktuellen Quartalszahlen informiert, sondern bietet ab heute auch eine digitale Ersatzversion des „Rheingau Musik Festival“ für klassische Musik an und stellt in diesem Rahmen ausgewählte Auftritte kostenlos über die MagentaMusik 360-App zur Verfügung.

Erst im Juli streamte der Bonner Netzbetreiber die virtuelle Ersatz-Ausgabe des Metall-Festivals Wacken 2020 ins Netz – jetzt sollen Fans ruhigerer Töne auf ihre Kosten kommen.

Wie das Unternehmen mitteilt, können die Fans klassischer Musik heute auf zwei Konzertmitschnitte zugreifen, die sich ein Jahr lang kostenlos über das Online-Portal magenta-musik-360.de und die MagentaMusik 360-App bereitgestellt werden.

Zum einen steht die 90-minütige Aufzeichnung „All About Mozart“ zum Abruf bereit, das die Solisten Ana de la Vega, Bomsori Kim, Nils Mönkemeyer und Sarah Willis in Szene setzt. Diese werden von der Band Sarahbanda aus Kuba und dem Württembergische Kammerorchester Heilbronn begleitet. Gespielt werden Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, die in den Räumen des Kloster Eberbach in Szene gesetzt werden.

Ebenfalls verfügbar: Der 60-minütige Auftritt von Cameron Carpenter in der Asbachgasse in Rüdesheim. Dieser tritt mit einer speziell angefertigten Orgel mit fünf Manualen und Pedal auf und spielt unter anderem Werke von Bach (Präludium und Fuge e-Moll BWV 548) und Wagner (Vorspiel zu „Meistersinger von Nürnberg“).

Damit lässt die MagentaMusik 360-App das Festival, das in diesem Jahr wie Wacken aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden musste, zumindest digital weiterleben.

Im Laufe des Monats sollen zudem weitere Konzerte aufgezeichnet werden, die dann ab Mitte Oktober zum Abruf bereitstehen sollen. Unter anderem wird hier die Sopranistin Jeanette Köhn, von Jazzensemble und Posaunisten Nils Landgren begleitet, unter der Überschrift „New Eyes on Baroque“ Werke von Bach zum Besten geben.