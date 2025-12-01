Eufy 4G-Kamera S330 angetestet: Zum aktuellen Preis definitiv ein Tipp

Das aktuelle Sonderangebot für die Eufy 4G-Kamera S330 haben wir bereits in der vergangenen Woche angesprochen. Inzwischen können wir auch noch ein paar Hands-on-Erfahrungen zu dem Gerät nachliefern.

Kommen wir zunächst nochmal auf das Thema Netzanbindung zu sprechen. Besonders positiv ist, dass sich die Kamera sowohl über das Mobilfunknetz als auch über WLAN betreiben lässt. Bei einem Standortwechsel kann man also immer den jeweils optimalen Standard wählen und ist nicht auf die Nutzung über das Mobilfunknetz festgelegt.

Die EufyCam S330 4G unterstützt nur das LTE-Netz. Das Angebot an mit dem 5G-Mobilfunknetz kompatiblen Kameras ist derzeit noch sehr begrenzt und liegt preislich deutlich höher. Bei der Suche nach solchen Geräten ist zudem zu beachten, dass manche Hersteller ihre Kameras als mit 5G kompatibel klassifizieren, damit jedoch nicht den Mobilfunkstandard, sondern 5-GHz-WLAN meinen.

Antennenanschluss vorhanden

Die Empfangsleistung der EufyCam S330 4G würden wir mit einem Mobiltelefon vergleichen. Wenn ihr am Aufstellungsort damit Netz habt, sollte auch die Kamera funktionieren. Optional lässt sich eine externe Antenne anschließen, die EufyCam hält hierfür eine Anschlussmöglichkeit bereit.

Für die Mobilfunkverbindung ist eine Nano-SIM-Karte erforderlich. Hier kann man beispielsweise einen günstigen Prepaid-Tarif wählen, wir nutzen eine Plus-Karte zum Telekom-Vertrag. Achtet nur darauf, dass die genutzte SIM nicht gesperrt ist. Im Zweifel muss man diese zuvor in einem Smartphone freischalten und den PIN-Code deaktivieren.

Wenn sie unabhängig von einer HomeBase des Herstellers genutzt wird, kann die EufyCam S330 4G Aufnahmen auf einer eingesetzten microSD-Karte speichern. Im Lieferumfang ist eine Karte mit 32 GB Speicherplatz enthalten. Optional kann man hier auch größere Karten mit bis zu 128 GB verwenden. Es wird kein Cloud-Abonnement benötigt.

Kleines Solarpanel im Lieferumfang

Für die Montage im Freien ist die Kamera mit einer Halterung ausgestattet, von der man sie einfach per Klick-Mechanismus trennen kann. Um Manipulationen oder Diebstahl zu erschweren, empfiehlt es sich daher, die Kamera zumindest so hoch zu hängen, dass man sie nicht ohne Leiter oder andere Hilfsmittel erreicht.

Grundsätzlich muss man die Kamera abnehmen können, um die Anschlüsse an der Rückseite zu erreichen. Das mitgelieferte Solarpanel sollte, wenn die Tage länger, sind für eine dauerhafte Stromversorgung ausreichen. Im Winter kommt man um das manuelle Nachladen des Akkus hin und wieder jedoch sicher nicht herum.

Sehr gute Bildqualität und Rundumblick

Das Bild der Kamera ist sowohl bei Tag als auch bei Nacht überzeugend. Allerdings ist zu empfehlen, die Einstellungen hier unter Berücksichtigung von Faktoren wie Datenverbrauch oder Sichtbarkeit des Geräts anzupassen.

Die maximale Auflösung liegt bei 4K. Nachts kann die EufyCam S330 4G entweder per Infrarot ausgeleuchtete Graustufenaufnahmen oder Farbaufnahmen liefern, für die allerdings ein auffälliger LED-Scheinwerfer aktiviert wird. Die Steuerung der automatischen Aufnahmen erfolgt über einen Bewegungssensor, der sich in der Empfindlichkeit anpassen lässt. Bei Bedarf lassen sich auch Bildbereiche von der Erkennung und Aufnahme ausschließen.

Die Kamera kann bei erkannten Bewegungen Push-Mitteilungen verschicken und vor Ort ein akustisches Alarmsignal auslösen. Beim Zugriff per App hat man zudem die Möglichkeit, eine Gegensprechfunktion zu aktivieren.

Das Sichtfeld der EufyCam S330 4G lässt sich per App um 344 Grad seitlich und um 70 Grad in der Höhe schwenken, und die Kamera kann diese Funktion auch eigenständig nutzen, um erkannte Objekte automatisch zu verfolgen.

Noch kurze Zeit zum Aktionspreis

Unterm Strich darf man den aktuellen Aktionspreis von 154,99 Euro zumindest nach unserem bisherigen Eindruck als sehr gutes Angebot betrachten. Offiziell kostet die EufyCam S330 4G laut Herstellerangaben 279 Euro. Der Aktionspreis ist voraussichtlich noch bis Mitternacht beim Hersteller selbst und über Amazon verfügbar.