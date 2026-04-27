KPON ist einer der mittlerweile zahlreichen Anbieter von Ladezubehör für Mobilgeräte. Mit im Programm findet sich hier auch eine mit MagSafe kompatible 3-in-1-Ladestation, die aktuell inklusive Netzteil zum Preis von 18,99 Euro erhältlich ist.

Der Aktionspreis ist nur für begrenzte Zeit über Amazon verfügbar. Achtet auf der Produktseite auf den Rabattcoupon. Durch Setzen eines Häkchens lässt sich der reguläre Preis für die Ladestation halbieren.

Optisch ähnelt die 3-in-1-Ladestation von KPON zahlreichen vergleichbaren Produkten, die wir in dieser Kategorie über die vergangenen Jahre hinweg gesehen haben. Das iPhone lässt sich auf der Vorderseite befestigen. Dahinter findet eine Apple Watch und auf dem Sockel die Ladehülle der AirPods Platz. Es gibt sicherlich schönere Lösungen, die dann in der Regel jedoch um ein Vielfaches teurer sind.

Flexible Aufstellung und Unterstützung für Standby

Ein integriertes Scharnier ermöglicht es, den Blickwinkel eines auf der Ladestation platzierten iPhones für optimale Sicht je nach Aufstellung um bis zu 45 Grad anzupassen. Zudem kann das Gerät wie bei allen vergleichbaren Ladestationen sowohl im Hoch- als auch im Querformat platziert werden und sollte somit auch mit der Standby-Funktion von Apple kompatibel sein.

Den neuesten Qi2.2-Standard dürft ihr hier natürlich nicht erwarten. Mit bis zu 15 Watt lässt sich das iPhone dennoch recht zügig kontaktlos in der Station laden.

Netzteil im Lieferumfang enthalten

Das im Lieferumfang neben einem USB-C-Kabel enthaltene Netzteil liefert zwar nur 20 Watt, macht den Gesamtpreis allerdings noch einmal ein ganzes Stück attraktiver. Der Hersteller weist zudem darauf hin, dass sich die Ladestation nicht nur mit Apple-Geräten, sondern auch mit Produkten der Konkurrenz nutzen lässt. So werden auch verschiedene mit dem Qi-Standard kompatible Mobiltelefone auf Android-Basis unterstützt. Zudem lässt sich auch die Samsung Watch mit dem Gerät laden. Hierfür dreht man den Ladepuck für die Apple Watch einfach nach unten.