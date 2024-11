Hofladen Finder: Schlichte App führt zu regionalen Lebensmitteln

Mit dem Hofladen Finder bietet sich im App Store eine noch recht junge iPhone-Applikation an, die Verbraucherinnen und Verbrauchern den Zugang zu Hofläden und Verkaufsautomaten in ihrer Region erleichtern soll und uns ein wenig an die inzwischen leider eingestellte PingPongMap-App erinnert.

Community-Verzeichnis zum Mitmachen

Das von der Community gepflegte Verzeichnis umfasst bereits über 24.000 Einträge. Die Basis der Standortdaten stammt dabei vom Open-Street-Maps-Projekt, das auch für die Anzeige der Karten genutzt wird und euch schnell nach Standorten in der unmittelbaren Umgebung suchen lässt. Nach einer kurzen Registrierung können Nutzer weitere Einträge hinzufügen sowie bestehende kommentieren und bewerten.

Die App bietet eine einfache, fokussierte Möglichkeit, lokale Produzenten zu finden und deren Angebot zu entdecken. Die Einträge sind unterschiedlich detailliert: Während einige nur den Namen der Verkaufsstelle enthalten, geben andere auch Informationen zu Öffnungszeiten oder dem verfügbaren Sortiment preis. Der Hofladen Finder App könnte eignet sich als konzentrierter Recherche-Einstieg.

Sind Hofläden und Verkaufsautomaten in der Umgebung ausgemacht, ist man dann jedoch gut beraten diese noch mal in Google Maps aufzurufen, da hier dann doch meist noch zusätzliche Informationen und Fotos vorhanden sind, die dem Hofladen Finder derzeit noch fehlen. Nichts desto trotz gefällt uns der Ansatz, den Fokus auf regionale Lebensmittel zu lenken und lokale Landwirte zu unterstützen. Bieten sich entsprechende Verkaufsstellen, „Selbstpfücken“ und Automaten im Sommer doch gerne auch als Ausflugsziele an.

Der Hofladen Finder richtet sich an Menschen, die Wert auf frische und lokale Lebensmittel legen und dabei einen bewussten Konsum fördern möchten, hat derzeit aber noch mit dem klassischen Henne-Ei-Problem zu kämpfen. Wie nützlich der Download langfristig ausfällt, bleibt abzuwarten, hängt dies in großen Teilen doch von der Beteiligung und dem Engagement der Community ab.