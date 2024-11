Neue Apple-Videos zum Schmunzeln und Lernen

Mit ein paar neuen Videos von Apple geht es in Richtung Wochenende. Apple Deutschland hat den Werbeclip „Das iPhone 16 Pro – Mission Pro“ veröffentlicht und greift damit die Linie vorangegangener Werbespots auf. Uns erinnert das Konzept an den inzwischen mit dem Titel „Mühelos“ ebenfalls auf Deutsch verfügbaren „No Sweet“-Werbespot für die M4-Prozessoren.

Bei „Mission Pro“ geht es um den im neuen iPhone verbauten Prozessor vom Typ A18 Pro und dessen verbesserte Hauptprozessor- und Grafikleistung, der das iPhone 16 Pro laut Apple zum „leistungsstärksten iPhone aller Zeiten“ macht.

„Plates“ – Neuer Werbefilm für Apple Pay

Auch Apple USA will zum Wochenende mit einem neuen Werbespot zum Schmunzeln animieren. Auf 30 Sekunden Länge wird hier für die Möglichkeit geworben, mit Apple Pay keine Zeit beim Onlineshopping zu verlieren.

Fenstermanagement auf dem Mac und Apple Watch zurücksetzen

Zu guter Letzt hängen wir noch zwei neue Videos vom Apple Support an, in denen erklärt wird, wie man das in macOS integrierte Fenstermanagement verwendet und wie man seine Apple Watch vom iPhone trennen und zurücksetzen kann.