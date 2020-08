Hörbücher auf Spotify: Eary-App in Version 2.0

Die Eary-App ist neben der ähnliche gelagerten iPhone-Applikation Spooks eine Empfehlung für Nutzer des Musik-Streaming-Dienstes Spotify, die gerne auch auf die im Streaming-Katalog versteckten Hörbücher zugreifen.

Eary 1.0…

Unter anderem bietet die Applikation Hörbuch-Freunden eine separate Verwaltung der persönlich favorisierten Spotify-Hörbücher an und macht Zugriff und Wiedergabe der Hör-Geschichten so deutlich komfortabler als über die offizielle Spotify-App selbst.

In der Eary-App könnt ihr euch Hörbücher aus dem Spotify-Katalog merken – werden die Titel hier abgespielt, notiert sich Eary die letzte Wiedergabeposition und fängt das Hörbuch beim nächsten Mal wieder an der richtigen Stelle an.

Initial hat Entwickler Fabian Frey die App programmiert, da er mit dem Hörbuch-Konsum in der Spotify-App selbst unzufrieden und von dem im Sommer 2017 auf ifun.de besprochenem Kandidaten Dashify nicht wirklich überzeugt war.

Optisch überarbeitete, weiterhin kostenlos

Nun steht die Eary-App in Version 2.0 zum nach wie vor kostenlosen Download zur Verfügung und tritt mit einem schlichten aber vollständig überarbeitetem Design sowie optional eingeblendeten Hör-Empfehlungen an, die sich in den Einstellungen auf Wunsch auch deaktivieren lassen.

… und Eary 2.0

Nach der Installation muss die Anwendung einmalig mit dem persönlichen Spotify-Konto verbunden und verknüpft werden, ist dies geschehen, kann Eary komplett unabhängig von der offiziellen Spotify-App genutzt werden.

Aber Achtung: Wer viele Hörbücher auf Spotify konsumiert muss damit rechnen, dass sowohl im „Mix der Woche“ als auch in den persönlichen Mixtapes immer wieder Hörbuch-Titel auftauchen. Dafür kann Entwickler Fabian Frey zwat nichts, die Info solltet ihr jedoch im Hinterkopf behalten, ehe ihr euch über die plötzlichen Sprach-Pausen im „Mix der Woche“ wundert.

Eary ist eine ganz hervorragende App, die auf Geräten zahlender Spotify-Nutzer nicht fehlen sollte.