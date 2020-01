Hörbuch-App Spooks integriert Spotify-Player

Die Hörbuch-App Spooks versorgt Spotify-Nutzer ab sofort mit einem In-App-Player. Um die Wiedergabe zu starten, muss mann in der neuen Version 3.1.3 der App nicht mehr wie bisher in die Spotify-App wechseln, sondern kann das Hörbuch oder Hörspiel direkt in Spooks anhören. Damit verbunden haben die Entwickler nun auch eine Lesezeichenfunktion für Spotify implementiert.

Spooks lässt sich grundsätzlich auch mit anderen Musikdiensten verwenden. Die App vereinfacht den Zugriff auf die über Spotify, Apple Music, Deezer und Napster angebotenen Hörbücher und erlaubt deren Verwaltung in einer eigenen Bibliothek. Die App selbst kostet nichts, setzt aber einen kostenpflichtigen Account bei einem der unterstützten Musikdienste voraus.

Der neue In-App-Player für Spotify wird als „experimentelles Feature“ bezeichnet, somit solltet ihr es den Entwicklern nachsehen, wenn hier und da was noch nicht ganz rund läuft. Um die Funktion zu aktivieren, müsst ihr mit einem Spooks-Benutzerkonto angemeldet sein und über die Profil-Einstellungen der App euer Spotify-Konto verknüpfen. Anschließend habt ihr jederzeit schnellen Zugriff auf den aktuellen sowie weitere zu eurer persönlichen Bibliothek hinzugefügte Titel und könnt über eine Weiterhören-Funktion stets direkt an der zuletzt gehörten Stelle einsteigen.