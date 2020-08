Spiele: EVE Echoes startet heute auf iOS, Trüberbrook im September

Satte acht Monate nach dem Start des Beta-Tests im vergangenen Dezember und ziemlich genau ein Jahr nachdem die erste Alpha der Multiplayer-Adaption für Mobilgeräte veröffentlicht wurde ist EVE Echoes heute ganz offiziell für iOS und Android erschienen.

Das Spiel ist auf Deutsch, Englisch, Russisch, Chinesisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch verfügbar und verspricht auf Smartphones umzusetzen, was EVE Online auf dem Desktop zu dem Massen-Phänomen gemacht hat, das es inzwischen geworden ist.

EVE Echoes bewirbt sich als Sandbox-MMO-Spiel „der nächsten Generation“ und basiert auf dem klassischen Space-MMO EVE Online mit vergleichbar großen Landschaften. Das Universum von EVE Echoes besteht nach Angaben der Entwickler aus über 8.000 Sonnensystemen, in denen die Spieler in der Multiplayer-Sandbox „New Eden“ ihre Ressourcen einsammeln, neue Gegenstände produzieren, in Schlachten kämpfen und in der komplexen In-Game-Wirtschaft handeln können.

Zum offiziellen App Store-Start hat das Spiele-Studio NetEase Games ein neues Launch-Video online gestellt:

Trüberbrook kommt Anfang September

Anderes Genre, ähnlicher Sprung vom großen Monitor auf das kleine Display. Im kommenden Monat, am 3. September, wird das mehrfach ausgezeichnete Mystery-Adventure Trüberbrook in einer Ausgabe für iOS erscheinen.

Der Titel, den wir auf ifun.de zum Start der Mac-Ausgabe vorgestellt haben, wurde unter anderem mit dem Deutschen Computerspielpreis 2019 als Bestes Deutsches Spiel ausgezeichnet.

Um die Adventurespiel-Idee Trüberbrook realisieren zu lassen, haben über 5000 Kickstarter-Nutzer 2017 knapp 200.000 Euro zusammengelegt. Erstellt wurde das Projekt dann von der Kölner „Bild und Ton Fabrik“ – die Produktionsfirma zeichnet auch für das Neo Magazin Royale verantwortlich.

Der auf dem Mac knapp 30 Euro teure Titel lässt sich in Englisch und in Deutsch spielen (beide mit voller Sprachausgabe und Untertiteln) und bewirbt eine Gameplay-Zeit von 7 bis 10 Stunden. Zu den Sprecherinnen und Sprechern des Mystery-Adventure zählen unter anderem Justin Beard, Nora Tschirner, Dirk von Lowtzow, Jan Böhmermann und Katjana Gerz.