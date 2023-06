Hörbuch-Dienst Audible: 3 Gratismonate für Prime-Mitglieder

Im Kleingedruckten zu dreimonatigen Gratis-Aktion führt Amazon an, dass die Offerte nur für „zufällig ausgewählte Neukunden“ gilt. Die zurückliegenden Jahre haben jedoch gezeigt, dass die Teilnahme an Gratis-Aktionen bei Interesse einfach ausprobiert werden sollte . Je nachdem wie lange eigene Testzeiträume und Mitgliedschaften schon zurückliegen, lässt Amazon häufig auch noch ehemaligen Bestandskunden zum Zug kommen.

Der zum Amazon-Konzern gehörende Hörbuch-Anbieter Audible steigt mit einer Aktion für Prime-Mitglieder in die Vorbereitung des diesjährigen Prime Day ein. Wie gestern gemeldet, hat Amazon am Mittwoch erstmals den Termin des diesjährigen Prime Days kommuniziert und wird das Verkaufsevent am 11. und 12. Juli 2023 durchführen.

