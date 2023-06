Versteckte Codescanner-App öffnet QR-Codes direkt

So lange iOS 17 noch nicht verfügbar ist, können iPhone-Anwender auf den so genannten Codescanner ausweichen. Eine System-Applikation des iPhones, die unter iOS 16 sowohl über das Kontrollzentrum als auch über die Spotlight-Suche des Gerätes gestartet werden kann und erkannte QR-Code automatisch öffnet.

Dass dieses Verhalten nicht optimal ist, hat Apple bereits erkannt und wird mit iOS 17 hier noch mal nachsteuern. Wie in der aktuellen Vorabversion des nächsten iPhone-Betriebssystems bereits zu sehen, blendet die Kamera Applikation die gelbe Taste schon bald stets am unteren Bildschirmrand ein, statt diese in der Nähe des abgelichtet den QR-Code schweben zu lassen.

