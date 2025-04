AirTag-Alternative zum Tiefpreis: Wiederaufladbare „Wo ist?“-Karte für 13€

Eine besonders günstige Möglichkeit, persönliche Gegenstände wie Portemonnaie, Gepäck oder die eigene Handtasche zu orten, bietet derzeit die Marke ALiiife mit ihrer wiederaufladbaren Tracking-Karte an.

Das Modell ist mit dem “Wo ist?”-Netzwerk von Apple kompatibel und lässt sich, mit Ausnahme der Nahbereichsortung, bei der ein Pfeil auf dem iPhone-Display die Letzten Meter zum Objekt weist, wie ein reguläres AirTag einsetzen.

Durch die Kombination zweier Rabattaktionen lässt sich der Preis der Karte aktuell auf 13 Euro reduzieren – deutlich unterhalb der üblichen Verkaufspreise vergleichbarer Produkte. Diese werden in der Regel zu Preisen von um die 20 Euro angeboten. Hier etwa die Modelle von Atuvos, Seinxon und Reyke.

54 x 84 x 1,5 Millimeter

Die ALiiife-Karte misst nach Angaben des Anbieters 54 x 84 x 1,5 Millimetern und lässt sich entsprechend problemlos in der eigenen Geldbörse verstauen. Neben der Beacon-Funktion, die dafür sorgt, dass die Karte ihre Vorhandensein allen iOS-Geräte in der unmittelbaren Umgebung mitteilt und sich so jederzeit über die „-App lokalisieren lässt, macht der Tracker auf auch sich aufmerksam wenn dieser versehentlich zurückgelassen wird.

Eine App-Benachrichtigung wird ausgelöst, sobald sich die Karte weiter als 50 Meter vom Nutzer entfernt. Zudem verfügt der Tracker über ein akustisches Signal mit bis zu 100 Dezibel.

Aufladen per Induktion und Schutz vor Spritzwasser

Die Karte wird nicht über Batterien, sondern mit einem Akku betrieben, der kabellos aufgeladen werden kann. Eine vollständige Ladung soll laut Hersteller in rund zwei Stunden erfolgen und eine Laufzeit von bis zu fünf Monaten ermöglichen. Die wasserresistente Bauweise nach IP68 ermögliche auch den Einsatz im Außenbereich oder bei Regen.

ALiiife verweist außerdem auf die Möglichkeit „Wo ist?“-Objekte zu teilen. Diese Funktion setzt iOS 18.2 voraus.