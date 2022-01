Hoch im Kurs: iPhone 14 mit ovalem Display-Ausschnitt

Die nächste iPhone-Generation, das in diesem Herbst anstehende iPhone 14, soll erstmals seit Einführung des iPhone X wieder auf den „Notch“ genannten Display-Ausschnitt verzichten und stattdessen ein sogenanntes „hole-punch-display“ einführen.

Erstmals in der Geschichte des Apple-Smartphones würde das Gerät so mit einem vollflächigem Bildschirm ohne zusätzliche „Stirn“ ausgeliefert werden und Frontkamera sowie Sensoren in einem Bereich unterbringen, der aus dem restlichen Display schlicht „herausgestanzt“ wurde.

Und wie sollte es anders sein: Wie genau Apple den Ausschnitt platzieren wird ist bereits großes Gesprächsthema in der Gerüchteküche. Diese wettet derzeit auf einen ovalen Ausschnitt in Pillenform, der Kamera und das für die Gesichtserkennung Face ID benötigte Modul nebeneinander unterbringen würde. Wie genau dies aussehen könnte, hat Jeff Grossman auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter illustriert.

Die pfiffige Idee: Statt sich am aufwändigen Photoshop-Modifikationen zu versuchen hat Grossman sein aktuelles Gerät einfach umgedreht und auf diesem ein ebenfalls um 180° rotiertes Bildschirmfoto mit eingelassenem Bereich für Kamera und Sensoren angezeigt. Entsprechend könnt ihr euch auch selbst einen Eindruck davon verschaffen, wie das iPhone 14 vielleicht aussehen wird.

I am able to corroborate information regarding a hole punch camera for the pro models of the iPhone 14. Face ID hardware will be placed under the display. As a reassurance to any concerns, the functionality of these sensors have not been negatively affected by this change.

— Dylan (@dylandkt) January 6, 2022