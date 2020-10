iPhone-12-Vorstellung im Livestream bei Apple und YouTube

Im Anschluss an die Ankündigung des iPhone-Events mit dem Titel „Hi, Speed“ hat Apple auch die Sonderseite dazu freigeschaltet. Auf Apples Events-Webseite wirbt jetzt ein großes Banner für die am 13. Oktober um 19 Uhr deutscher Zeit beginnende Veranstaltung. Zudem könnt ihr euch wie gewohnt per Mausklick eine Kalender-Erinnerung setzen.

Wenn ihr die Sonderseite bei Apple mit dem iPhone öffnet, tippt mal mit dem Finger auf das Apfel-Logo in der Mitte. Ihr startet auf diese Weise eine kleine AR-Spielerei, ähnlich wie wir es vergangenen Monat bereits im Zusammenhang mit der Apple-Veranstaltung „Time flies“ gesehen haben.

Kaffeesatz lesen in der Event-Grafik

Die Grafik zum kommenden Apple-Event regt bereits kräftig die Fantasie unserer Leser an. So ist die Rede von neuen iPhone-Farben ebenso wie dem Apple-Logo in der Kugel als AirTags-Referenz. Der Titel „Hi, Speed“ könnte nicht nur als Referenz für schnellere Prozessoren, sondern auch für die ersten iPhone-Modelle mit 5G stehen. Wir werden sehen…

Die Apple-Veranstaltung wird sich übrigens wie erwartet auch über YouTube mitverfolgen lassen. Apple hat auf Googles Videoplattform bereits eine Seite für den Livestream eingerichtet.