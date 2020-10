Schreibprogramm Ulysses auf iOS mit Grammatik- und Stilprüfung

Das Schreibprogramm Ulysses bietet die Möglichkeit zur erweiterten Grammatik- und Stilprüfung jetzt auch unter iOS an. Die Funktion steht in der neu veröffentlichten App-Version 21 gemeinsam mit diversen Anpassungen für iOS 14 jetzt auch auf Mobilgeräten zur Verfügung.

Die Entwickler der App haben die Möglichkeit, geschriebene Texte hinsichtlich ihrer Grammatik und des Schreibstils zu prüfen bereits im Sommer auf dem Mac eingeführt. Die Funktionen sind Bestandteil einer umfassenden Textanalyse in Bezug auf Groß- und Kleinschreibung, Wortbedeutung, Wiederholung, Typografie und Schreibstil. Die Prüfung steht in 20 verschiedenen Sprachen zur Verfügung und setzt eine Internetverbindung voraus, der Funktionsumfang lässt sich den Entwicklern zufolge lokal nicht implementieren. Anwender können allerdings für jeden Text selbst entscheiden, ob sie den erweiterten Funktionsumfang nutzen wollen.

Des Weiteren haben die Entwickler im Rahmen der Aktualisierung diverse optische Anpassungen an iOS 14 vorgenommen. So wurde die Benutzeroberfläche über die gesamte App hinweg erneuert, um sie an das neue Apple-Design anzupassen.

Ulysses setzt auf ein Abo-Modell. Um die App auf Mac und Mobilgeräten zu verwenden, fallen wahlweise 5,99 Euro monatlich oder 49,99 Euro pro Jahr an. Studenten können über die App zum ermäßigten Preis nutzen, der Antrag kann über die App gestellt werden.