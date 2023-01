Hey Siri, spiele Umgebungsgeräusche

Siri und Sprachbefehle, das ist so eine Sache. In vielen Situationen wird bei Siri-Kommandos ein exakter Wortlaut vorausgesetzt, andernfalls zuckt die Apple-Sprachassistentin lediglich mit den Schultern oder macht alles mögliche, nur nicht das, was man eigentlich von ihr will.

Ein Beispiel hierfür sind Apples „Ambient Sounds“, zu deutsch „Umgebungsgeräusche“. Wenn man hier nicht die richtigen Befehle kennt, kann einen Apples Sprachassistentin in den Wahnsinn treiben.

Die offiziellen Bezeichnungen der von Apple angebotenen Umgebungsgeräusche lauten „Kamin“, „Wald“, „Nacht“, „Ozean“, „Regen“, „Bach“ und „Weißes Rauschen“. Allerdings könnt ihr diese Namen nur eingeschränkt als Siri-Befehle verwenden, denn die Aufforderung „Hey Siri, spiele Wald“ bewirkt beispielsweise nicht, dass Siri Waldgeräusche wiedergibt, sondern stattdessen Musik des Rappers „Vald“ gespielt wird oder Siri einfach auch feststellt, dass sie nichts dergleichen in eurer Musikbibliothek finden kann.

Der einzig zuverlässige Weg, die Umgebungsgeräusche per Sprachbefehl auf dem HomePod zu starten, bindet den Zusatz „-geräusche“ als Zauberwort mit ein. Mit den folgenden Befehlen sollte Siri also auch bei euch funktionieren wie gewünscht:

„Hey Siri, spiele Kamingeräusche“

„Hey Siri, spiele Waldgeräusche“

„Hey Siri, spiele Nachtgeräusche“

„Hey Siri, spiele Ozeangeräusche“

„Hey Siri, spiele Regengeräusche“

„Hey Siri, spiele Bachgeräusche“

„Hey Siri, spiele Weißes Rauschen“

Umgebungsgeräusche als Wecker und in Automationen

Wir haben vergangene Woche schon darüber berichtet, dass sich die Umgebungsgeräusche jetzt auch in Szenen und Automationen einbinden sowie als Wecker verwenden lassen. Erfreulicherweise hat Apple diese Funktion auch nicht an Apple Music gekoppelt, wie dies etwa der Fall ist, wenn man sich einen Musikwecker erstellen will. Der Zugriff auf die Umgebungsgeräusche steht über die Medienauswahl in der Home-App für alle Nutzer zur Verfügung: