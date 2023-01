Surf-Weltverband macht Apple Watch zur offiziellen Ausrüstung

Apple zufolge kann man die Apple Watch Series 8 zwar für Aktivitäten in flachem Wasser wie Schwimmen in einem Pool oder im Meer verwenden, jedoch sei die Uhr nicht als Begleiter beim Sporttauchen, Wasserski oder bei anderen Wasseraktivitäten mit hohen Geschwindigkeiten geeignet. Die Apple Watch Ultra lasse sich Apple zufolge dagegen auch gut beim Wassersport mit hohen Geschwindigkeiten verwenden.

Der erste WSL-Wettbewerb in dieser Saison startet am Sonntag mit der Billabong Pro Pipeline auf Hawaii. Weitere neun Events werden dann im Laufe der Saison folgen.

Die Qualifizierung als „Official Wearable Equipment“ ist dann auch keinesfalls nur eine platte Werbeaktion, sondern die WSL hat damit verbunden eine App für die Apple Watch angekündigt, die in Echtzeit aktuelle Turnierinformationen aufs Display der Apple-Uhr bringt. Jeder Teilnehmer an den Wettbewerben der Liga wird dann für die Dauer der Veranstaltung mit einer Apple Watch ausgestattet, auf der die App installiert ist.

