HomePod-Umgebungsgeräusche als Wecker und in Automationen

Über die Neuerungen in Verbindung mit den Umgebungsgeräuschen hinaus hat Apple mit der HomePod-Software 16.3 auch die bereits seit seinem Verkaufsstart im HomePod mini verbauten Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit aktiviert. Diese Werte werden jetzt ebenfalls in der Home-App angezeigt und lassen sich beispielsweise auch als Auslöser für Heimautomationen verwenden.

Damit verbunden gibt es eine sehr gute, und eine zumindest ein Stück weit schlechte Nachricht. Erfreulich ist, dass Apple hierfür kein Apple-Music-Abo voraussetzt, was ja in Verbindung mit der Musikwecker-Funktion des HomePod der Fall ist. Unverständlich ist dagegen, warum sich die neue Funktion nicht vom Mac, sondern nur vom iPhone aus einrichten lässt.

Mit der neusten HomePod-Software 16.3 hat Apple eigenen Aussagen zufolge die Umgebungsgeräusche vom Klang her überarbeitet. Viel interessanter finden wir allerdings die Ankündigung, dass sich diese jetzt auch in Szenen und Automationen einbinden sowie als Wecker verwenden lassen.

Insert

You are going to send email to