„Heavy Rotation“ bei Apple Music und Indie-Rekordzahlung bei Spotify

Apple Music bekommt derzeit von Apple ungewohnt viel Produktpflege zugesprochen. Ende Januar hat Apple mit iOS 17.3 und den gemeinsamen Wiedergabelisten die Möglichkeit ergänzt, mit mehreren Personen gemeinsam an Playlists zu arbeiten. Seit vergangener Woche lässt sich die persönliche Nutzungsstatistik „Apple Music Replay“ auch als Monats-Zusammenfassung abrufen. Brandneu finden Abonnenten von Apple Music jetzt einen „Heavy Rotation-Mix“ in ihrem persönlichen Bereich.

Beim „Heavy Rotation-Mix“ handelt es sich um jene 25 Songs, die man aktuell am häufigsten hört – Apple lässt uns allerdings im Unklaren darüber, welcher Zeitraum hier konkret zugrunde liegt. Die Zusammenstellung wird täglich aktualisiert, sodass auch neu entdeckte und gespielte Songs direkt in diese persönlichen Charts springen können.

Ihr findet den neuen „Heavy Rotation-Mix“ im Menü „Jetzt hören“ und dort im Bereich „Für dich zusammengestellt“ in Apples Musik-Anwendung auf dem Desktop und auf Mobilgeräten.

Neues gibt es auch von Spotify. Hier geht es allerdings um Zahlen und nicht um neue Funktionen. Der Musikdienst hat bekanntgegeben, dass 2023 mit fast 4,5 Milliarden Dollar rund die Hälfte des von der Musikbranche über Spotify erwirtschafteten Umsatzes an Indie-Labels ausgeschüttet wurden.

Spotify betont, dass es sich hierbei um den höchsten Betrag handelt, den die Indie-Labels jemals in einem Jahr von einem einzelnen Anbieter erhalten haben. Zugleich habe sich der Umsatz der Indie-Labels auf Spotify seit 2017 vervierfacht.

Spotify paid out a record-breaking $9 billion to the music industry in 2023. But I got a lot of questions on if this only benefits the big artists. The answer: nearly half, $4.5bn was generated by independent artists. This is a major shift for the industry, showing the changing… pic.twitter.com/eNEPUMD8ss

— Daniel Ek (@eldsjal) February 27, 2024