Navi-App „HERE WeGo“ macht auf Warnschilder aufmerksam

Die Navi-App HERE WeGo bringt mit dem Update auf Version 4.11.300 eine Neuerung, die man zumindest mal ausprobieren kann. Die Anwendung ist jetzt in der Lage, vorab über wichtige Verkehrsschilder zu informieren. Die Funktion soll vor allem für zusätzliche Sicherheit beim Fahren sorgen.

Die Einstellung ist optional und sorgt dafür, dass auf dem Navigationsbildschirm ein Hinweis auf das bevorstehende Schild zusammen mit der Information, wie weit man noch davon entfernt ist, angezeigt wird.

Natürlich werden in diesem Zusammenhang nicht sonderlich relevante Verkehrszeichen wie beispielsweise ein Parkverbot ignoriert. In den Einstellungen der App hat man die Möglichkeit festzulegen, für welche Gefahrenhinweise die neue Warnfunktion aktiviert werden soll, also beispielsweise nur vor Stoppstellen.

In Deutschland stehen hier sechs verschiedene Verkehrszeichen zur Wahl. Die App kann jeweils warnen, wenn man Vorfahrt gewähren muss, das Überholen verboten ist, ein Bahnübergang oder eine scharfe Kurve bevorsteht, man auf einen kurvenreichen Streckenabschnitt kommt oder eben auf ein Stopp-Schild zufährt.

Komplette Länder für Offline-Nutzung laden

„HERE WeGo“ ist allein schon wegen der integrierten Offline-Funktion eine geheime Perle unter den Navigations-Apps. Anders als bei Google Maps oder Apple Karten kann man die Offline-Nutzung hier gezielt per Schalter aktivieren und muss sich das hierfür benötigte Kartenmaterial nicht als Kacheln zusammenstellen, sondern kann komplette Länder – oder wenn der Speicherplatz knapp wird auch Teile davon – für den Zugriff ohne Internetverbindung speichern.

„HERE WeGo“ wurde ursprünglich von Nokia entwickelt. Später wurde das Projekt dann von den deutschen Autoherstellern Audi, BMW und Mercedes-Benz übernommen. Zwischenzeitlich haben sich auch die Automobilzulieferer Bosch und Continental sowie eine Gruppe asiatischer Investoren Anteile an „HERE WeGo“ gesichert. Der Download und die Nutzung der App ist kostenlos.