Apple Music Replay jetzt auch als Monats-Zusammenfassung

Apple Music Replay wurde bereits 2019 eingeführt. Bislang war es darüber allerdings nur möglich, seine Nutzungsstatistiken auf Jahresbasis abzurufen. Apple erweitert die Funktion jetzt um monatliche Berichte.

Aber auch die monatlichen Replay-Berichte sind nicht innerhalb der Apple-Music-App verfügbar, sondern müssen über diese Webseite abgerufen werden. Im Bereich „Jetzt hören“ (ganz unten) in der Apple-Music-App finden sich lediglich die zugehörigen Wiedergabelisten für die gesammelten Jahre.

Die Web-Ansicht von „Apple Music Replay“ präsentiert mit der zuvor schon verfügbaren Jahresansicht vergleichbar nun nach Monaten sortiert eine Zusammenfassung der persönlichen Hörgewohnheiten. Dazu zählt die Anzahl der über den Monat hinweg gehörten Minuten ebenso wie persönliche Chart-Listen, die die Top 10 der gehörten Bands und Interpreten, Songs und Alben enthalten.

Hin und wieder wird in diesem Rahmen auch ein „Meilenstein des Monats“ angezeigt, hierbei kann es sich, mit den Medaillen der Fitness-App vergleichbar, um eine Art Rekord beispielsweise bei der Anzahl der gehörten Interpreten oder auch der insgesamt mit Apple Music verbrachten Minuten handeln.

Auch Replay 2023 auf Monatsbasis verfügbar

Das neue Feature ist bereits für alle Abonnenten von Apple Music verfügbar. Neben den ersten Monaten des aktuellen Jahres (der Februar ist hier allerdings noch „in Bearbeitung“) könnt ihr die Monatsrückblicke übrigens auch für das vergangene Jahr abrufen. Das macht im Zweifel auch mehr Spaß, weil man sich vermutlich weniger daran erinnert, was man Anfang 2023 gehört hat, als an die in den wenigen Wochen des aktuellen Jahres gespielten Songs.

Weiter zurück gehen die Statistiken zumindest bei uns aktuell noch nicht. Für das Jahr 2022 will „Apple Music Replay“ lediglich die Standardzusammenfassung für das komplette Jahr ausgeben.

Und wenn wir von Apple Music reden gleich nochmal der Hinweis, dass es hier aktuell wieder bis zu drei Gratis-Monate gibt, die sich zum Teil auch von wiederkehrenden Nutzern aktivieren lassen.