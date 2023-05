HealthFit: Version 11 bleibt trotz Abo eine Empfehlung

So gut wie immer wenn wir draußen laufen gehen, nutzen wir die Apple Watch zum Aufzeichnen der Rennstrecke, der Herzfrequenz-Werte und der Rundenzeiten. In der Training-App auf der Apple Watch kommt dafür der Workout-Modus „Laufen Outdoor, offenes Ziel“ zum Einsatz.

Wenn es jedoch darum geht, die absolvierten Trainingseinheiten später noch mal zu sichten, dann setzen wir seit einigen Jahren auf die HealthFit-Applikation, die alle Trainingseinheiten übersichtlich aufbereitet und in einer chronologisch untereinander sortierten Liste ablegt.

Von Anfang an hat uns die Aufbereitung hier nicht nur besser gefallen als das was Apple ab Werk anbietet, auch fällt es uns leichter Trainings-Fortschritte nachzuvollziehen und direkte Vergleiche zwischen der Performance in dieser und in der letzten Woche bzw. im letzten Monat anzustellen.

Seit Februar mit Abonnement

Entsprechend wenig begeistert waren wir über die Entscheidung des HealthFit-Entwicklers Stephane Lizeray seine Anwendung Anfang des Jahres mit einem App-Store-Abonnement zu versehen. Allerdings hegen wir natürlich auch Sympathien für den Entwickler: ein Dasein wird man von fixen 6-Euro-Verkaufspreis auf Dauer nicht bestreiten können. Die Abo-Preise von wahlweise sechs oder zwölf Euro jährlich, sind zudem sehr moderat angesetzt und beschneiden die Kaufversion nicht um vorhandene Funktionen sondern fügen neue hinzu.

Jetzt liegt Version 11 der Sport-Anwendung vor, die das kürzlich eingeführte Abonnement nun mit einer weiteren Exklusivfunktion aufwertet.

Neben den zusätzlichen Open-Street-Map-Karten (Topo, Draußen und Wetter) bietet HealthFit nun die Möglichkeit an, ausgewählte Trainings mit Freunden, Familienmitgliedern und Trainingspartner zu teilen. Abo-Inhaber können geteilten Trainings ein Like mit auf den Weg geben und so die Zustellung quittieren.