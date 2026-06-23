Health in iOS 27: Neue Features rund um Wechseljahre und Bewegung

Apple baut die Gesundheitsfunktionen von iPhone und Apple Watch mit iOS 27 weiter aus. Im Mittelpunkt stehen neue Werkzeuge für die Begleitung von Perimenopause und Menopause, aber auch Verbesserungen bei Fitnessdaten, Ernährungshinweisen und der Synchronisierung von Gesundheitsinformationen. Die neuen Funktionen sind Teil eines größeren Ausbaus der Health-App, die Apple seit Jahren schrittweise erweitert.

Bereits mit iOS 13 führte Apple die Zyklusprotokollierung ein. Später kamen Temperaturmessungen über die Apple Watch hinzu, die Rückschlüsse auf den Zyklusverlauf und den Eisprung ermöglichen. Mit iOS 27 erhält dieser Bereich nun zusätzliche Funktionen für Frauen ab 40 Jahren.

Health-App überwacht Zyklusverlauf

Künftig kann die Zyklusprotokollierung langfristige Veränderungen im Menstruationszyklus auswerten und Hinweise auf den Beginn der Perimenopause geben. Dabei handelt es sich um die oft mehrere Jahre andauernde Übergangsphase vor den eigentlichen Wechseljahren. Die Anwendung informiert Nutzerinnen, wenn die erfassten Daten auf entsprechende hormonelle Veränderungen hindeuten.

Zusätzlich lassen sich typische Begleiterscheinungen direkt in der Health-App dokumentieren. Ergänzend stellt Apple Informationsangebote bereit, die den Umgang mit den verschiedenen Phasen der hormonellen Umstellung erleichtern sollen. Auch der kostenpflichtige Trainingsdienst Fitness+ wird erweitert und erhält spezielle Bewegungsprogramme für die Zeit vor und während der Menopause.

Parallel dazu verspricht Apple eine schnellere Aktualisierung von Gesundheitsdaten. Informationen aus verschiedenen Quellen sollen zügiger in der Health-App erscheinen als bisher.

Mehr Fitnessdaten und neue Ernährungsanalyse

Neben den neuen Funktionen für die Zyklusüberwachung überarbeitet Apple auch die Benutzeroberfläche der Health-App. Der Bereich zum Durchsuchen von Gesundheitskategorien erhält ein neues Kartenlayout und eine vereinfachte Navigation.

Darüber hinaus erweitert Apple die bereits angekündigte visuelle Analysefunktion. Nutzer können Lebensmittel fotografieren und erhalten anschließend eine grobe Einschätzung ihrer Nährwerte. Die Funktion bewertet unter anderem den Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln sowie deren Zucker- und Proteingehalt. Eine genaue Kalorienzählung bietet das System nicht. Die Auswertung bleibt zudem von der eigentlichen Gesundheitsdatenbank getrennt. Voraussetzung ist ein iPhone 15 Pro oder neuer.

Eine weitere Neuerung betrifft GymKit. Die bisher vor allem von der Apple Watch bekannte Schnittstelle zur Verbindung mit Fitnessgeräten steht künftig auch direkt auf dem iPhone zur Verfügung. Nutzer können Trainingsgeräte wie Laufbänder oder Fahrradergometer koppeln und Werte wie Geschwindigkeit, Distanz, Kalorienverbrauch oder Steigung übernehmen, ohne zusätzlich eine Apple Watch zu benötigen.

Die ersten Entwickler-Betas von iOS 27 sind bereits verfügbar. Eine öffentliche Testversion soll im Juli erscheinen. Die finale Freigabe wird für den Herbst erwartet.