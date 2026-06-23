Bundesregierung: Digitaler Führerschein wird Ende 2026 verfügbar sein

Die Bundesregierung hält an ihren Plänen für einen digitalen Führerschein fest. Obwohl die jetzt veröffentlichte Mitteilung keine neuen Termine oder technischen Details enthält, bekräftigt sie erneut das Ziel, die digitale Führerschein-Version bis Ende 2026 bereitzustellen. Nach mehreren Anläufen und gescheiterten Pilotprojekten soll damit ein Vorhaben umgesetzt werden, das seit Jahren auf der Digitalisierungsagenda des Bundes steht.

Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums tritt zum 1. Juli 2026 zunächst die gesetzliche Grundlage für die technische Umsetzung in Kraft. Anschließend soll der Führerschein zusätzlich zum bisherigen Kartenformat auch digital auf dem Smartphone verfügbar gemacht werden.

Der klassische Führerschein bleibt weiterhin gültig. Die digitale Variante wird ihn lediglich ergänzen und etwa bei der Nutzung von Mobilitätsdiensten oder bei alltäglichen Kontrollen eingesetzt werden können.

Zweiter Anlauf für digitale Ausweisdokumente

Die Einführung digitaler Nachweise beschäftigt Bund und Länder bereits seit Jahren. Große Aufmerksamkeit erhielt 2021 die damalige „ID Wallet“, die den Führerschein und weitere Dokumente auf das Smartphone bringen sollte. Das Projekt musste jedoch kurz nach dem Start wegen technischer Probleme und Sicherheitsbedenken wieder gestoppt werden.

Seitdem arbeitet die Bundesregierung an einer neuen technischen Grundlage für digitale Nachweise. Der digitale Führerschein ist Teil einer umfassenderen Modernisierungsstrategie, die auch weitere Behördendokumente schrittweise digital verfügbar machen soll.

Die erneute Bestätigung des Zeitplans zeigt, dass das Vorhaben trotz der Schwierigkeiten der vergangenen Jahre weiterverfolgt wird. Dies passt zu mehreren Digitalisierungsprojekten des Bundes, mit denen Verwaltungsleistungen zunehmend online bereitgestellt werden sollen. Bereits Anfang 2023 wurde etwa die elektronische Veröffentlichung von Gesetzen eingeführt und damit ein weiterer Verwaltungsschritt digitalisiert.

Parken soll einfacher werden

Neben dem digitalen Führerschein kündigt die Bundesregierung weitere Änderungen im Verkehrsbereich an. So soll die Parkraumbewirtschaftung stärker digitalisiert werden. Kommunen sollen künftig moderne Systeme einsetzen können, die Parkvorgänge automatisch erfassen. Denkbar sind beispielsweise Kennzeichenscanner, die Beginn und Ende eines Parkvorgangs dokumentieren.

Für Autofahrer könnte dadurch das Ziehen von Parkscheinen entfallen. Die Bezahlung soll stattdessen digital über Apps oder QR-Codes erfolgen. Städte und Gemeinden erhalten gleichzeitig genauere Informationen über Auslastung und Nutzung ihrer Parkflächen, was die Planung und Steuerung des Parkraums erleichtern soll.

Mit den nun erneut bestätigten Plänen setzt die Bundesregierung ihren Kurs fort, Verkehrsdokumente und Verwaltungsprozesse stärker zu digitalisieren. Ob der digitale Führerschein tatsächlich noch 2026 verfügbar sein wird, soll sich nach Inkrafttreten der gesetzlichen Grundlage in den kommenden Monaten zeigen.