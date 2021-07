„Haystack“ und „In The Dark“: Neue Apple-Videos zum iPhone 12

Apples zweites neues iPhone-Video „In The Dark“ stellt einmal mehr die Kamerafunktionen der aktuellen iPhone-Modelle in den Vordergrund und bewirbt den Nachtmodus für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen. Der Nachtmodus schaltet sich automatisch zu, sobald das vorhandene Licht für reguläre Aufnahmen nicht mehr ausreicht, bei den Pro-Modellen des iPhone 12 ist dank der integrierten LiDAR-Sensoren sogar Porträtfotografie im Nachtmodus möglich.

Apple hat zwei neue, gut gemachte Werbevideos für das iPhone und die Apple Watch am Start. Die Kurzfilme „Haystack“ und „In The Dark“ stehen über YouTube zum Abruf zur Verfügung.

