Ausprobiert: Die schräge HomeKit-Einschlafhilfe

Was die Audio-Ausgabe angeht, kann diese auf der „Smart Baby Machine“ selbst lauter und leiser sowie an- und ausgeschaltet werden. Ein Klangwahlschalter durchläuft die 11 zur Verfügung stehenden Töne der Reihe nach. Die einzelnen Klanglandschaften lassen sich jedoch nicht miteinander kombinieren oder gleichzeitig abspielen

Vielleicht fangen wir kurz mit der HomeKit-Integration an. Für Apples Haussteuerung ist die „Smart Baby Machine“ schlicht eine mehrfarbige Lampe, die gedimmt, in Farbe und Farbton angepasst, an- und ausgeschaltet werden kann. Nicht mehr und nicht weniger. Zwar lässt sich die Beschallung per Sprachbefehl über Google und Alexa aktivieren, Siri ignoriert die Audiokomponente der „Smart Baby Machine“ aber einfach.

Die Smart Baby Machine , wie der Anbieter Meross sie nennt, ist ein schräges HomeKit-Produkt, das Kindern und Erwachsenen beim Einschlafen helfen will und dazu ein mehrfarbiges Nachtlicht mit einem Lautsprecher kombiniert, der in der Lage ist 11 unterschiedliche Umgebungsgeräusche abzuspielen.

Insert

You are going to send email to