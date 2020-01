Hautkrankheiten: Zweiter Anbieter verspricht Fotodiagnose per iPhone

In Kooperation mit dem Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD) bietet nun auch die Plattform onlinedoctor.de die fachärztliche Foto-Auswertung von möglichen Hautkrankheiten an.

Ein Angebot, das wir so ähnlich bereits unter dem Namen AppDoc kennen. Dieses wird in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Heidelberg angeboten und startete schon im November 2018 in den deutschen Markt.

AppDoc: Bereits seit 2018 aktiv

Verglichen mit „AppDoc“ (hier kostet die Anfrage 24,95 Euro) verlangt onlinedoctor.de eine deutlich höhere Pauschale von 39 Euro pro Hautproblem.

Privatversicherte Patienten können die Rechnung bei Ihrer Krankenversicherung einreichen. Gesetzlich Versicherte müssen die Kosten der Online-Konsultation zum jetzigen Zeitpunkt selbst tragen. Ziel ist aber eine Kostenübernahme durch alle Krankenkassen – beide Angebote währen prädestiniert für Spahns Strategie der Gesundheits-Apps auf Rezept, beziehungsweise beinahe prädestiniert…

Denn während „AppDoc“ bereits im App Store vertreten ist, setzt onlinedoctor.de zum jetzigen Zeitpunkt noch auf den Web-Upload der benötigten Fotos.

Geknipst werden müssen drei Bilder vom fraglichen Bereich. Sind diese im Kasten und die Gebühr überwiesen, verspricht das neue Portal eine Beurteilung binnen maximal 48 Stunden. Die aktuelle Fallabschlussquote soll sich dabei auf 85 Prozent belaufen – ein persönlicher Arztbesuch ist nur bei 15 Prozent der Patienten erforderlich.

Zahlen die Auch AppDoc erreicht. Die Angebote unterscheiden sich jedoch was die Arzt-Auswahl angeht. onlinedoctor.de bietet derzeit 108 Ärzte an, die zufällig oder manuell ausgewählt werden kann, AppDoc arbeitet stets mit drei gleichen Medizinern zusammen.

onlinedoctor.de konstatiert : „Alle unsere Hautärzte sind in Deutschland zugelassen und verfügen über langjährige Praxiserfahrung. Sie wurden sorgfältig ausgewählt, um für Sie die höchste Beratungsqualität zu gewährleisten.“

: „Alle unsere Hautärzte sind in Deutschland zugelassen und verfügen über langjährige Praxiserfahrung. Sie wurden sorgfältig ausgewählt, um für Sie die höchste Beratungsqualität zu gewährleisten.“ AppDoc erklärt: „Der Dienst ermöglicht […] fachärztliche Begutachtung Ihres Hautproblems durch drei ausgewählte Hautfachärzte aus Heidelberg mit jeweils mindestens 20 Jahren Berufserfahrung und abgeschlossener Facharztausbildung am Universitätsklinikum in Heidelberg. […] AppDoc arbeitet ausschließlich mit drei fachärztlichen Dermatologen aus Heidelberg zusammen, die dem Beirat von AppDoc persönlich bekannt sind und stellt damit sicher, dass die Befundung ausschließlich durch Hautfachärzte erfolgen kann. Der Name des Arztes, der Ihren Fall bearbeitet hat, wird Ihnen bei Übermittlung des Falles mitgeteilt.“

TK-Versicherte nutzen TK-Doc-App

Versicherte der TK können beide Apps übrigens erst mal Links liegen lassen und die App TK-Doc für einen „Arztbesuch per iPhone“ bemühen – ifun.de berichtete.