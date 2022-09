Hanx101 Trivia: Quiz-App von Tom Hanks nichts für deutsche Abonnenten

Beim Blick auf den neuesten Zugang bei Apples Spiele-Abonnement Apple Arcade darf man sich durchaus fragen, ob hier mit Blick auf das internationale Publikum nicht etwas mehr Sorgfalt bei der Auswahl der Spiele angebracht wäre. Hanx101 Trivia ist ein vollständig auf den amerikanischen Markt abzielendes Quiz, das zu allem Überfluss im ersten Level auch gleich noch ein mit Panzern bestücktes Schlachtfeld für die Anzeige des Spielfortschritts nutzt.

Uns jedenfalls kann das Spiel weder vom Design noch mit Blick auf seine Inhalte überzeugen. Da hilft es auch nichts, dass der Hollywoodstar Tom Hanks für den Titel verantwortlich zeichnet. Böse Zungen behaupten nachvollziehbar, dass dieser Name wohl auch als Eintrittskarte zu Apple Arcade zu sehen ist. Hanks hat bereits bei den Filmproduktionen „Greyhound“ und „Finch“ mit Apple zusammengearbeitet.

Apple hat ja kürzlich erst zum Ausdruck gebracht, dass das Angebot auf Apple Arcade fortwährend überwacht und kuratiert wird, damit verbunden werden auch vorhandene Titel aus dem Angebot entfernt, um Neuzugängen Platz zu machen. Ein grundsätzlich gutes Konzept, das angesichts von Hanx101 Trivia allerdings nicht ganz zu Ende gedacht scheint. Apple verkauft das Abo weltweit und sollte diesen Einzugsbereich auch bei der Auswahl der verfügbaren Spiele im Blick behalten – oder noch besser, das Angebot in lokalisierten Varianten verfügbar machen. Hanx101 Trivia zeigt mit Fragen etwa nach der Trikotnummer von Baseball-Spielern deutlich, wie weit die Interessen über die verschiedenen Kontinente hinweg differieren können.

Horizon Chase 2 und GRIS+ noch diesen Monat

Nächste Woche wird es für deutsche Abonnenten von Apple Arcade in jedem Fall besser. Apple hat für den 9. November bereits die Veröffentlichung des Rennspiels Horizon Chase 2 angekündigt. Anders als der erfolgreiche erste Teil wird die neue Version des Spiels zumindest anfangs exklusiv über Apple Arcade verfügbar sein.

Darüber hinaus stehen in diesem Monat noch die Titel Garden Tails: Match and Grow am 16. September, Shovel Knight Dig am 23. September und mit GRIS+ eine Apple-Arcade-Version des erfolgreichen Platformers am 30. September auf der Liste der kommenden Neuzugänge.