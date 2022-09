Elektrotanken bei Kaufland und Lidl wird kostenpflichtig

Mit der kostenlosen Nutzung der Elektro-Ladestationen bei Lidl und Kaufland ist es von kommender Woche an vorbei. Ab Montag, dem 12. September 2022 werden die Ladesäulen auf den Parkplätzen der Handelsketten kostenpflichtig. Die Nutzung ist dann an die Apps Lidl Plus und Kaufland eCharge oder alternativ die Webangebote kaufland.de/aufladen und aufladen.lidl.de gebunden.

Die steigenden Energiekosten und erhöhte Nachfrage nach Elektro-Ladestationen scheint bei der Entscheidung zumindest eine gewisse Rolle zu spielen. Den Unternehmen zufolge sollen die Gebühren dazu beitragen, dass der Ausbau und die Instandhaltung der E-Ladestationen auch in Zukunft weiterhin gewährleistet ist. Aktuell finden sich rund 1.300 Ladepunkte bei den beiden zur Unternehmensgruppe Schwarz gehörenden Handelsketten.

Die Preise für das Aufladen von Elektrofahrzeugen bei Kaufland und Lidl stehen bereits fest. Die Abrechnung erfolgt nach verbrauchten Kilowattstunden, dabei werden an AC-Ladepunkten mit bis zu 43 Kilowatt Ladeleistung 0,29 Euro pro Kilowattstunde und an DC-Ladepunkte mit bis zu 149 Kilowatt Ladeleistung 0,48 Euro pro Kilowattstunde berechnet. Einzelne Standorte von Kaufland und Lidl erlauben auch das Laden mit 150 Kilowatt und mehr, hier fallen dann 0,65 Euro pro Kilowattstunde an.

Lidl hat erst im Frühjahr seine separate eCharge-App eingestellt und deren Funktionsumfang in die App Lidl Plus integriert. Kaufland bietet derzeit noch eine separate App zu seinen Ladestationen an.

ADAC Spritpreise-App zeigt Elektrotankstellen

Passend dazu auch noch der Hinweis auf das letzte Update der App ADAC Spritpreise. In der neu verfügbaren Version 4.3.0 der kostenlosen Anwendung kann man jetzt auch europaweit über 80.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge anzeigen. Die Ansicht lässt sich alternativ zur klassischen Tankstellenanzeige aktivieren und bietet neben einer Kartenansicht mit Elektro-Ladesäulen Zusatzinformationen wie Betreiber, verfügbare Anschlüsse und maximale Ladeleistung zu den einzelnen Ladepunkten. Allerdings ist nicht ersichtlich, ob die Ladepunkte aktuell belegt oder verfügbar sind.