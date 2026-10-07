Gute Open-Ears und 100-Watt-Netzteil für iPhone und MacBook im Angebot

Bei Amazon sind aktuell zwei Baseus-Produkte günstiger erhältlich, die wir euch näher ans Herz legen wollen. Besonders interessant sind die Bowie MC2: Die Open-Ear-Kopfhörer haben wir bereits selbst ausprobiert und waren angesichts des Preises von 47,49 Euro (anstatt 89,99 Euro) von Klang und Tragekomfort positiv überrascht. Dazu gesellt sich das PicoGo Pro AH22, ein kompaktes 100-Watt-Netzteil mit drei Anschlüssen und integriertem Display für nur 42,99 Euro anstatt 59,99 Euro.

Bowie MC2: Von uns ausprobiert

Die Baseus Bowie MC2 konnten in unserem Praxistest überzeugen. Die Ohrhörer werden nicht in den Gehörgang gesteckt, sondern seitlich am Ohr befestigt. Dadurch bleiben Umgebungsgeräusche hörbar, ohne dass auf Musik oder Podcasts verzichtet werden muss.

Trotz des offenen Konzepts fällt der Klang erstaunlich voll aus. Baseus setzt auf 11-Millimeter-Treiber und eine eigene Bassverstärkung. Unter Android lässt sich zusätzlich LDAC verwenden, auf dem iPhone stehen AAC und SBC zur Verfügung. Bluetooth 6.0 und Multipoint sind ebenfalls an Bord.

Die einzelnen Hörer wiegen nur rund 5,1 Gramm und sind nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt. Mit aktiviertem Bassmodus nennt Baseus bis zu 11,5 Stunden Wiedergabe pro Ladung und insgesamt bis zu 55 Stunden zusammen mit dem Ladecase. Zehn Minuten am Kabel sollen für weitere drei Stunden reichen.

100 Watt und Display in Dunkelkirsche

Beim zweiten Angebot handelt es sich um das Baseus PicoGo Pro AH22. Das kompakte Netzteil liefert insgesamt bis zu 100 Watt und eignet sich damit nicht nur für iPhone und iPad, sondern auch zum Laden eines MacBook. Drei Geräte lassen sich gleichzeitig anschließen.

Auf dem integrierten Display lassen sich unter anderem aktuelle Ladeleistung, Temperatur und Ladeverlauf ablesen. Baseus kann bei unterstützten Apple-Geräten zudem das angeschlossene Gerätemodell erkennen. Über die Touch-Bedienung stehen drei verschiedene Lademodi zur Verfügung.

Das PicoGo Pro wird zusammen mit einem einen Meter langen USB-C-Kabel ausgeliefert, das ebenfalls für bis zu 100 Watt ausgelegt ist. Die von uns verlinkte Variante kommt in Dunkelkirsche und passt damit optisch hervorragend zum aktuellen iPhone 18 Pro beziehungsweise anderem Zubehör in Burgunder- und Kirschrot-Tönen.

Produkthinweis Baseus Bowie MC2 Open Ear Kopfhörer, Clip-On Earbuds 47,49 EUR 89,99 EUR