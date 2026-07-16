Baseus Bowie MC2 ausprobiert: Open-Ears klingen überraschend gut

Die Baseus Bowie MC2 sind aktuell besonders günstig erhältlich. Wir nutzen die offenen Ohrhörer bereits seit einiger Zeit und waren vor allem vom Klang überrascht. Bei Amazon werden die normalerweise deutlich teureren Clip-on-Kopfhörer derzeit für 59,99 Euro angeboten.

Anders als klassische In-Ears werden die Baseus Bowie MC2 nicht in den Gehörgang gesteckt. Ein flexibler Ring umschließt stattdessen die Ohrmuschel und positioniert den Lautsprecher vor dem Ohr. Im Lieferumfang befinden sich zusätzliche Polster in den Größen M, L und XL, mit denen sich der Sitz an die eigene Ohrform anpassen lässt.

Die Umgebung bleibt hörbar

Der größte Vorteil des offenen Aufbaus: Ihr könnt Musik oder Podcasts hören, ohne euch vollständig von der Umgebung abzuschotten. Verkehr, Durchsagen, Gespräche oder das Klingeln an der Haustür bleiben wahrnehmbar. Das macht Open-Ears besonders für Spaziergänge, Sport, den Arbeitsweg oder längere Tage im Büro interessant.

Zugleich entsteht kein Druck im Gehörgang. Die jeweils nur 5,1 Gramm leichten Ohrhörer sitzen angenehm luftig und werden auch nach längerer Zeit nicht so warm wie viele dicht abschließende In-Ears. Wer maximale Ruhe im Zug oder Flugzeug sucht, ist hier allerdings falsch: Eine Geräuschunterdrückung gibt es konstruktionsbedingt (noch) nicht.

Klanglich besser als erwartet

Der Klang fällt für offene Ohrhörer überraschend voll und ausgewogen aus. Stimmen bleiben klar, Höhen wirken sauber und auch Musik besitzt mehr Volumen, als die Bauform zunächst vermuten lässt. Beim Bass sollte man weiterhin keine Wunder erwarten. Tiefbass mit dem Druck geschlossener In-Ears ist physikalisch kaum möglich, die Bowie MC2 liefern aber einen angenehm soliden und für den Alltag völlig ausreichenden Tiefton.

Baseus setzt auf 11 Millimeter große Treiber und die hauseigene Bassanpassung SuperBass 3.0. Die Bluetooth-6.0-Ohrhörer unterstützen zudem Hi-Res Audio und den LDAC-Codec. Letzterer lässt sich am iPhone allerdings nicht verwenden und spielt seinen Vorteil vor allem leider nur mit kompatiblen Android-Geräten aus. Der gute Klangeindruck bleibt am iPhone dennoch erhalten.

Bis zu 55 Stunden mit Ladecase

Eine Akkuladung soll für bis zu 11,5 Stunden reichen, zusammen mit dem Ladecase nennt Baseus bis zu 55 Stunden. Zehn Minuten am Ladekabel liefern laut Hersteller Energie für weitere drei Stunden. Im Alltag haben sie einen Tag mit viel Musik und Meetings entsprechend locker durchgehalten. Dank IP67-Schutz sind die Ohrhörer zudem gegen Schweiß, Staub und Regen gewappnet.

Wir hatten zuvor bereits die Baseus Bowie MC1 vorgestellt. Die MC2 verbessern vor allem die individuelle Anpassung und den Klang. Für aktuell 59,99 Euro sind sie eine interessante Alternative für alle, denen klassische In-Ears zu stark abschotten oder auf Dauer unangenehm werden.