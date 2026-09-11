Zubehör fürs iPhone 18 Pro: In Burgunder, Dunkelkirsche und Mulberry

Mehrere Zubehöranbieter richten ihr Sortiment auf das iPhone 18 Pro aus. Auch Apples neue Hüllen lassen sich bereits bestellen. Auffällig sind die dunklen Rottöne: Neben Burgunder setzen viele Drittanbieter auf verwandte Bezeichnungen wie Mulberry und Dunkelkirsche.

Dazu kommen Powerbanks und Ladegeräte, die sich alle auch mit älteren iPhone-Generationen verwenden lassen.

Apples Hüllen aus Silikon und Funktionsgewebe

Apples Silikon Case mit MagSafe für das iPhone 18 Pro kostet 59 Euro und ist in Burgunder gelistet. Die Hülle bietet ein Mikrofaserfutter, unterstützt die Kamerasteuerung und besitzt Befestigungsmöglichkeiten für Handgelenk- und Crossbody-Bänder. Bestellen lässt sie sich bereits, als Liefertermin wird aktuell allerdings der 6. Oktober angezeigt.

Für 69 Euro bietet Apple das Funktionsgewebe Case mit MagSafe in Mulberry an. Das Gewebe besteht laut Hersteller aus vollständig recyceltem Polyester. Texturierte TPU-Ränder, Aluminiumtasten und zwei Befestigungspunkte für Tragebänder ergänzen die Ausstattung.

Hüllen von TORRAS und ESR

Die TORRAS Guardian für das iPhone 18 Pro kostet in Burgunderrot im befristeten Angebot 18,99 Euro. Sie kombiniert eine matte, durchscheinende Rückseite mit erhöhten Schutzrändern und verstärkter Stoßdämpfung. Austauschbare Tasten in insgesamt drei Farben erlauben kleine optische Anpassungen.

Die ESR Atelier mit Flex-Ständer kostet 38,24 Euro; zusätzlich wird ein aktivierbarer 15-Prozent-Coupon angezeigt. Ausgewählt ist die Variante für iPhone 18 Pro und 17 Pro in „Tiefes Burgunderrot“. ESR kombiniert veganes Leder mit Mikrofaserfutter, MagSafe-Magneten und einem ausklappbaren Ständer am Kamerarahmen für Hoch- und Querformat.

Powerbanks mit 10.000 mAh

Das Baseus PicoGo Pro AH22 ergänzt die Auswahl um ein 100-Watt-Netzteil mit drei USB-C-Anschlüssen, Display und drei Lademodi. ifun.de berichtete. Die ausgewählte Ausführung in Dunkelkirsche ist im Prime-Angebot zu 44,99 Euro. Baseus nennt das iPhone 18 Pro ausdrücklich in der Kompatibilitätsliste.

Die UGREEN MagFlow Pro kostet aktuell 105,99 Euro. Ihre Besonderheit ist die vom Hersteller beworbene Flüssigkeitskühlung. Hinzu kommen 10.000 mAh, bis zu 25 Watt kabelloses Laden, ein integriertes USB-C-Kabel mit bis zu 45 Watt und eine Statusanzeige. Die Kompatibilitätsliste nennt derzeit iPhone 12 bis 17; eine burgunderrote Variante ist auf der geöffneten Seite nicht ausgewiesen.

Auch Anker bietet die MagGo Powerbank 2 Pro in Burgunder an. Für 109,99 Euro gibt es 10.000 mAh, Qi2.2 mit bis zu 25 Watt, einen aktiven Lüfter sowie ein Display und einen verstellbaren Standfuß. Die Produktbeschreibung nennt bislang vor allem iPhone 17 und ältere Modelle; eine ausdrücklich bestätigte iPhone-18-Kompatibilität geht daraus nicht hervor.

Ladestation und USB-C-Netzteil

Die Baseus Picogo AM52 greift das Farbthema mit Dunkelkirschrot auf. Die Powerbank kostet 61,59 Euro, dazu wird ein 23-Prozent-Coupon angeboten. Sie bietet 10.000 mAh, laut Anbieter bis zu 25 Watt kabellose Ladeleistung und bis zu 45 Watt über USB-C. Ein integriertes Kabel erspart ein zusätzliches Ladekabel unterwegs.



Für den gemeinsamen Ladeplatz von iPhone, Apple Watch und AirPods ist die ESR 3-in-1-Ladestation mit CryoBoost vorgesehen. Die schwarze, faltbare Station kostet 119,99 Euro und bringt einen 65-Watt-Netzadapter mit. ESR bewirbt bis zu 25 Watt kabellose Ladeleistung und aktive Kühlung. Im Nachtmodus lassen sich Lüfter und Ladelicht abschalten.

