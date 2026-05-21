Sparkassen melden starken Anstieg beim mobilen Bezahlen

Die Nutzung digitaler Bezahlverfahren über das Smartphone nimmt bei den Sparkassen weiter zu. Nach aktuellen Angaben der Finanz Informatik sind inzwischen mehr als 15 Millionen Sparkassenkarten auf mobilen Endgeräten hinterlegt. Gleichzeitig entwickelt sich die Sparkassen-App für viele Kunden zum zentralen Zugangspunkt für Bankgeschäfte und digitale Zahlungsdienste.

Smartphone ersetzt Plastikkarte

Kontaktloses Bezahlen gehört im deutschen Einzelhandel inzwischen zum Alltag. Nach Angaben der Sparkassen werden mittlerweile mehr als 95 Prozent aller Kartenzahlungen an Ladenkassen kontaktlos abgewickelt. Dabei gewinnt das Smartphone zunehmend an Bedeutung. Bereits 27 Prozent der kontaktlosen Zahlungen erfolgen demnach nicht mehr mit der physischen Karte, sondern über deren digitale Version auf dem Mobiltelefon.

Die Entwicklung passt zu einem Trend, der sich seit mehreren Jahren beobachten lässt. Während Banken zunächst vor allem Onlinebanking und digitale Kontoverwaltung ausgebaut haben, rückt inzwischen die vollständige Verlagerung alltäglicher Finanzgeschäfte auf das Smartphone stärker in den Mittelpunkt.

Auch Nutzung von Wero wächst

Nach Angaben der Finanz Informatik nutzen rund 20 Millionen Menschen die Sparkassen-App regelmäßig, viele davon mehrmals pro Woche oder täglich. Die Anwendung bündelt klassische Bankfunktionen mit digitalen Zusatzangeboten und dient zunehmend als zentrale Oberfläche für Kontoführung, Zahlungsverkehr und Serviceanfragen.

Parallel dazu wächst auch die Nutzung von Wero. Das europäische Bezahlsystem wurde als Alternative zu etablierten Onlinezahlungsdiensten eingeführt und ermöglicht Geldtransfers in Echtzeit zwischen Privatpersonen. Laut Finanz Informatik haben sich inzwischen mehr als 5,2 Millionen Sparkassenkunden für den Dienst registriert. Die Zahl der Transaktionen steigt demnach kontinuierlich an.

Die Sparkassen sehen darin einen Hinweis darauf, dass digitale Finanzangebote auf dem Smartphone zunehmend angenommen werden. Entsprechend soll der Ausbau mobiler Bezahlfunktionen fortgesetzt werden. Ziel ist es, weitere Bankdienstleistungen direkt auf dem Mobiltelefon verfügbar zu machen und die Nutzung digitaler Zahlungsmethoden weiter zu vereinfachen.