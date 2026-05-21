Smartphone ersetzt immer häufiger die Plastikkarte
Sparkassen melden starken Anstieg beim mobilen Bezahlen
Die Nutzung digitaler Bezahlverfahren über das Smartphone nimmt bei den Sparkassen weiter zu. Nach aktuellen Angaben der Finanz Informatik sind inzwischen mehr als 15 Millionen Sparkassenkarten auf mobilen Endgeräten hinterlegt. Gleichzeitig entwickelt sich die Sparkassen-App für viele Kunden zum zentralen Zugangspunkt für Bankgeschäfte und digitale Zahlungsdienste.
Smartphone ersetzt Plastikkarte
Kontaktloses Bezahlen gehört im deutschen Einzelhandel inzwischen zum Alltag. Nach Angaben der Sparkassen werden mittlerweile mehr als 95 Prozent aller Kartenzahlungen an Ladenkassen kontaktlos abgewickelt. Dabei gewinnt das Smartphone zunehmend an Bedeutung. Bereits 27 Prozent der kontaktlosen Zahlungen erfolgen demnach nicht mehr mit der physischen Karte, sondern über deren digitale Version auf dem Mobiltelefon.
Die Entwicklung passt zu einem Trend, der sich seit mehreren Jahren beobachten lässt. Während Banken zunächst vor allem Onlinebanking und digitale Kontoverwaltung ausgebaut haben, rückt inzwischen die vollständige Verlagerung alltäglicher Finanzgeschäfte auf das Smartphone stärker in den Mittelpunkt.
Auch Nutzung von Wero wächst
Nach Angaben der Finanz Informatik nutzen rund 20 Millionen Menschen die Sparkassen-App regelmäßig, viele davon mehrmals pro Woche oder täglich. Die Anwendung bündelt klassische Bankfunktionen mit digitalen Zusatzangeboten und dient zunehmend als zentrale Oberfläche für Kontoführung, Zahlungsverkehr und Serviceanfragen.
Parallel dazu wächst auch die Nutzung von Wero. Das europäische Bezahlsystem wurde als Alternative zu etablierten Onlinezahlungsdiensten eingeführt und ermöglicht Geldtransfers in Echtzeit zwischen Privatpersonen. Laut Finanz Informatik haben sich inzwischen mehr als 5,2 Millionen Sparkassenkunden für den Dienst registriert. Die Zahl der Transaktionen steigt demnach kontinuierlich an.
- EU-Bezahlsystem: Auch Commerzbank kündigt Einstieg in Wero an
Die Sparkassen sehen darin einen Hinweis darauf, dass digitale Finanzangebote auf dem Smartphone zunehmend angenommen werden. Entsprechend soll der Ausbau mobiler Bezahlfunktionen fortgesetzt werden. Ziel ist es, weitere Bankdienstleistungen direkt auf dem Mobiltelefon verfügbar zu machen und die Nutzung digitaler Zahlungsmethoden weiter zu vereinfachen.
Sollte der deutsche etwas langsam aufwachen?!
Warm sollte man sich vom Bargeld verabschieden?
Nur aus Bequemlichkeit?
Ja. Ich habe keine Lust, Bargeld mit mir rumzutragen. Das ist alles unnötig kompliziert. Ich gehe auch nicht mehr in Läden, die nur Bargeld akzeptieren. Die sollen ihr Zeug behalten und wollen sowieso nur das Finanzamt betrügen
Du bringst es auf den Punkt, und wegen unserem Fetisch mit dem Bargeld sind wir Geldwäsche Paradies der Mafia. Es müssten klare Bargeldobergrenzen her, jeder MUSS Karte und Bar akzeptieren, würde ich alles gesetzlich regeln, Bargeld bedeutet Freiheit, ne das bedeutet Geldwäsche, Steuerbetrug…kleiner Fun fact, die Steuern werden UNS entzogen, das ist alles unser Geld.
Und das, obwohl Apple Pay nicht vollständig von der Sparkasse unterstützt wird. Mir passiert es öfter, dass ich an unterschiedlichen bezahlter Termin meine Plastikkarte zücken muss, um zu zahlen.
Das liegt dann am Terminal
Das kann ich leider bestätigen. Die Sparkassen Karte funktioniert an vielen Terminals nicht. Sowohl die digitale im wallet als auch die Plastik Karte. Mit der Visa der DKB habe ich nie solche Probleme. Das ist leider seit Jahren so.
Die Sparkassencard funktioniert nicht bei SumUp-Terminals, die Sparkassen-Kredikarte jedoch schon..
Und keiner weiß warum..
@Maark
Siehe mein Beitrag weiter unten. Sum up unterstützt keine girocard
@Maark
Inzwischen unterstützt SumUp die Girocard. Aber ja, das war lange Zeit ein Problem.
Meines Wissens nach legen Sparkassen genau die „Version“ der Karte in der Wallet ab, die man sich physisch hat. Gibt die eigene Sparkasse dann keine girocard mit Visa Co-Badge oder Mastercard Co-Badge aus, liegt in der Wallet lediglich eine girocard. An Terminals wie denen von Sum Up kann man dann nicht zahlen, da die nur Mastercard, Visa etc. unterstützen aber eben nicht die girocard. Dass es dann mit der Plastikkarte geht, liegt vermutlich daran, dass die alten physischen Karten noch V-Pay oder Maestro als Co-Badge haben. Sobald die Karten jedoch ablaufen und neue mit Mastercard/Visa ausgestellt werden, sollte es auch mit dem Handy gehen
SumUp unterstützt seit einigen Wochen auch die girocard, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob auch die ganz alten Terminals geupdatet werden. Ansonsten volle Zustimmung.
@BrotUndRosen
Vielen Dank für die Info. Das war mir tatsächlich entgangen
Und dadurch wird das Geld immer weniger Wert.
Ich hoffe das ist Ironie
Nein, das ist keine Ironie, das ist einfach nur Dummheit.
Was hier in diesem Forum sehr oft für Unsinn erzählt wird ist unglaublich.
damit hat das überhaupt nix zu tun
Wenn man keine Ahnung hat, würde man so etwas behaupten.
So ein Unsinn.
Klar, wer so spät einsteigt, wie die Sparkassen, spürt nen starken Anstieg.
„So spät.“
Die Sparkassen unterstützen seit 2019 Apple Pay, ein Jahr nach Apple Pay Start, nicht wirklich extrem spät. Und sie waren die ersten mit der girocard bei Apple Pay.
Und bei Android bieten sie seit mitte 2018 mobiles bezahlen an. Was sogar vor dem Apple Pay Start war.
Total verzerrtes Bild was du hier zeichnest. Lies die Artikel von damals und die Kommentare. Die Sparkasse hat sogar aktiv Apple Pay eine Absage erteilt. Hier nachzulesen, falls der Ruf nach der Quelle kommt. Erst nach dem ein extremer Rückgang der jungen Kunden verzeichnet wurde hat man wieder neu evaluiert. In deiner zweiten Passage nennst du sogar selbst den Grund. Die Sparkasse wollte unbedingt nicht in Apple Pay. Mobiles Bezahlen von damals ist gar nicht vergleichbar mit dem was Apple Pay bietet. Da gibt es entscheidende Detailunterschiede. Bis dahin hatte die Sparkasse nicht mal mehr eine Debit Master oder Visa. Sie waren Vorreiter damals mit der Mastercard red, aber der Vorstand entschied damals lieber den Weg mit den Fähnchen einzuschlagen.
@Mike
Ich stelle überhaupt nichts verzerrt dar.
Ich nenne Fakten, mehr nicht.
Es gab keinen nennenswerten Weggang von Jungen Leuten wegen Apple Pay.
Ja, die Sparkasse lehnte erst Apple Pay ab. Hat dann aber schnell umgeswitcht und sogar aktiv mit Apple für eine girocard und girocard mit Co-Badge Implementierung gearbeitet.
Du zeichnest hier ein Bild wie toll das bei der Sparkasse funktioniert hat. Und genau das hat es nicht. Lies hier die Artikel und die Kommentare. Auch auf Reddit etc. Das Stimmungsbild war sehr schlecht. Und für mich ist deine positive Darstellung eben verzerrt. Du greifst dir nur deine Fakten, die deinem Widersprechen zum initialen Kommentar dienlich sind. Was aber wirklich eine Überraschung war ist die Implementierung der girocard seitens Apple. Den Australier sind sogar damit in einem Prozess gescheitert. Apple hatte regionale Zahlungswege nämlich stark verweigert.
@Mike
Fakten sind Fakten, nur Schwurbler argumentieren gegen Fakten.
Und bei Reddit & Co. scheitert es ja schon am Verständnis von den verschiedenen Karten-Schemes.
Denn die Implementierung, so bald sie da war, lief ab Tag 1 reibungslos.
Was man kritisieren könnte, wäre die späte Implementierung von Commercial-Kreditkarten.
Und Apple unterstützt mehrere regionale Zahlungskarten, nicht nur die girocard. Ganz freiwillig.
Jetzt unterstützt das Apple. Wieder falsch was du sagst. Ich nenne sogar ein konkretes Beispiel. Statt es zu prüfen machst du eine Schublade auf. Es gibt sogar ein Interview von Apple wo es um regionale Zahkungswege geht und warum es initial abgelehnt wurde.
In den goldenen 20er hat man noch Millionen verdient. Heute sind es ein paar zehntausend für den durchschnittlichen Arbeiter. Sind auch Fakten. Nur fehlt halt was an Informationen dazwischen. Deins ist eine selektive Darstellung. Da kannst mich verunglimpfen wie du möchtest. Das ist meine Meinung. Angenehmen Abend und man liest sich bald :)
@Mike
Alleine in Europa werden u.a. Banccontact, CB und mehr unterstützt.
Dazu kommen u.a. Interac aus Kanada.
Und dies ist nur eine kleine Auswahl an nationale Kartensysteme mit Apple Pay Unterstützung.
Mittlerweile kann man sogar mit der Karte im Wallet am Geldautomaten abheben, ich habe meine Plastik Girocard schon ne gefühlte Ewigkeit nicht genutzt.
Die Spaßkasse :-)