Microsoft To Do unterstützt Apple Watch und Sperrbildschirm-Widgets

Von der Aufgabenlisten-App Microsoft To Do haben wir über die vergangenen Monate hinweg nicht viel gehört. Jetzt gab es allerdings in nur gut einer Woche zwei Updates für die iOS-Version der App, die mit kleinen aber praktischen Funktionserweiterungen verbunden sind.

Zunächst einmal kann man Microsoft To Do seit dem Ende Mai veröffentlichten Update auf Version 2.97 nun auch auf der Apple Watch verwenden. Die App bietet hier neben einer Übersicht der aktuellen Aufgaben auch die Möglichkeit, erledigte Punkte abzuhaken oder neue Aufgaben hinzuzufügen. Die jetzt ausgegebene Version 2.98 der App ergänzt darüber hinaus auch noch die Unterstützung für die Sperrbildschirm-Widgets von iOS 16.

Aus Wunderlist hervorgegangen

Microsoft To Do ist vor inzwischen mehr als fünf Jahren mit hohen Zielvorgaben gestartet. Microsoft hatte zuvor die beliebte Aufgabenverwaltung Wunderlist übernommen und in der Folge zugunsten der hauseigenen To-Do-Liste eingestampft. Hinter den Kulissen dürfte auch heute noch ein Teil des ehemaligen Wunderlist-Teams mit der Weiterentwicklung von Microsoft To Do betraut sein.

Microsoft To Do lässt sich mit einem Microsoft-Benutzerkonto plattformübergreifend und auch im Webbrowser verwenden. Den aktuellen Leistungsumfang beschreiben die Entwickler wie folgt: