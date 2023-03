Große App-Updates: Fing, TrainingToday, IKEA und Schrittzähler++

Die IKEA Home Smart App bietet Besitzern der DIRIGERA-Bridge nun eine Wahlmöglichkeit an, was das Einschaltverhalten von Lichtern nach einem Stromausfall angeht. Sollen diese automatisch wieder angehen oder aus bleiben?

Die kostenfrei erhältliche Anwendung Fing ist Gold wert um einen Überblick auf die aktiven Geräte im verbundenen WLAN zu erlangen. Fing kann dieses binnen weniger Sekunden scannen und zeigt anschließend Geräte, Typen-Zuordnungen IP-Adressen und mehr an. Wir kennen keine bessere App um vom iPhone mal eben schnell die IP des intelligenten Switches herauszufinden, auf dessen Weboberfläche man eine spontane Konfiguration vornehmen möchte. Neu in Ausgabe 12 sind große Teile des App-Auftritts sowie die Tools- und die Dashboard-Seite wurden erneuert. Die App besitzt eine Premium-Funktion der Basisumfang lässt sich allerdings auch ganz ohne Zahlung produktiv nutzen.

