AirTag am Fahrrad: AirBell-Versteck in neuer Variante

Das AirTag-Versteck AirBell kennen wir bereits aus dem vergangenen Fahrradsommer. Zur neuen Saison haben die Anbieter ihre Fahrradklingel mit verstecktem Depot für Apples AirTags jetzt in einer neuen Variante vorgestellt, die nun auch den Einsatz an Rennrädern, Gravel Bikes und Drahteseln mit Drop-Down-Lenker ermöglichen soll.

Im Kern hat sich an der Idee nicht viel geändert: Nach wie vor kombiniert die AirBell eine reguläre Fahrradklingel mit der Möglichkeit in dieser ein vorhandenes AirTag abzulegen, um das eigene Rad so auch dann noch wiederfinden zu können, wenn der letzte Stellplatz unbekannt sein sollte.

„Diebstahlsicherung“ für Städter

Der Hersteller selbst spricht von einer „Diebstahlsicherung“, liegt damit aber nicht ganz auf Kurs. So verkauft Apple seine AirTags explizit nicht um gestohlene Objekte aufzuspüren, sondern vor allem um Verlegtes und Verlorenes wiederzufinden.

Gerade in Großstädten können Fahrräder hier jedoch eine Sonderrolle einnehmen, da diese gerne auch für kurze Strecken entwendet und dann einfach im Gebüsch liegen gelassen werden. Das geklaute Bike verwandelt sich so schnell in ein verlorenes, dessen Standort dann niemand mehr kennt. Und genau hier kann die AirBell im besten Fall weiterhelfen.

Mehrere Alternativen erhältlich

Neben der Variante mit 22,2 mm Durchmesser steht die Klingel nun auch in einer Ausgabe mit 31,8 mm Durchmesser zum identischen Preis von 19,99 Euro zum Kauf bereit und liegt damit preislich etwa auf dem Niveau vergleichbarer Lösungen wie etwa dem AirTag-Rückstrahler und der AirTag-Halterung für das Headset-Rohr.

Wie gesagt: Ausgeliefert werden alle Verstecke ohne Apples Sachen-Finder. Diese müssen entweder einzeln oder im aktuell mit 113 Euro bepreisten Viererpack zusätzlich erworben werden.