Apple Fitness+: 3 Gratis-Monate für Deutschland, 6 für die Schweiz

Wer Apples Workout-Video-Dienst Apple Fitness+ ausprobieren möchte und den einmonatigen Testzugang, den Apple allen Anwendern anbietet, vielleicht schon verbraucht hat, der ist gut damit beraten die Partneraktionen Apples im Blick zu behalten.

3 Monate für Deutschland, 6 für die Schweiz

Wie berichtet kooperiert der iPhone-Konzern hierzulande mit dem Elektronik-Kaufhaus MediaMarkt und bietet auf dieser Sonderseite Gutscheincodes für interessierte Nutzer an, mit denen diese bis zu drei Monate am Stück an Apple Fitness+ teilnehmen können.

In der Schweiz bietet der Netzbetreiber Swisscom eine ähnliche Aktion an, auf die uns ifun.de-Leser Felix aufmerksam gemacht hat – vielen Dank dafür! Statt lediglich drei Monate können die Eidgenossen allerdings direkt ein halbes Jahr mit Apple Fitness+ abgreifen und müssen dazu nicht mal Swisscom-Kunde sein. Der von Swisscom ausgegebene Gutscheincode ist allerdings ausschließlich mit einer Schweizer Apple ID einlösbar.

Wie immer gilt: Sobald die Code eingelöst und das Abonnement gebucht ist, lässt sich dieses umgehend wieder kündigen, kann aber dennoch bis zum Ende des kostenfreien Zeitraums genutzt werden.

Mit einer App (nur) für Einsteiger

Auch wir haben beim letzten Hinweis auf die Angebotsaktion von MediaMarkt zugegriffen und uns am Yoga-Programm des Workout-Video-Dienstes versucht.

Videos und Übungen sind einwandfrei und betont freundlich, hochqualitativ produziert und nach einer gewissen Eingewöhnung problemlos zu meistern. Der Videobereich innerhalb der Fitness-Applikation macht jedoch den Eindruck, als sei dieser ausschließlich auf neue Anwender zugeschnitten und legt überhaupt keinen Wert darauf, schon länger aktive Bestandskunden zu bedienen.

So bietet die Startseite von Apple Fitness+ eine wilde Zusammenstellung von Schnupperkursen mit lauten Überschriften und knallbunten Bildern an, offeriert Anwendern, die sich bereits für eine Sportart entschieden haben, aber nur wenig Werkzeuge, um sich in den unglaublich vielen Videos des Angebotes auch zurecht zu finden. Alleine der Yoga-Bereich zählt bereits fast 350 Videos.

Die eigenen Video-Favoriten lassen sich (wenn man den Bereich Meine Bibliothek überhaupt erst mal gefunden hat) nicht sortieren, der generelle Videofilter besitzt nur unzureichende Optionen, eine Erstellung eigener Trainings-Sets ist ebenso unmöglich wie das Arrangieren bzw. das Durchsuchen der Yogakurse nach ihren Wirkbereichen.

Hier würden wir uns freuen, wenn sich Apple stärker auf die Bestandskunden von Apple Fitness+ und nicht nahezu ausschließlich auf die Akquise neuer Nutzer fokussieren würde.