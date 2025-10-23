Großbritannien stuft Apple und Google als marktbeherrschend ein

Apple und Google stehen weltweit zunehmend unter regulatorischer Beobachtung. Ähnlich wie es innerhalb der Europäischen Union bereits der Fall ist, hat jetzt auch die britische Kontroll- und Aufsichtsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) mitgeteilt, dass die beiden Konzerne in Großbritannien künftig unter erweiterter Aufsicht stehen.

Der CMA zufolge wurden Apple und Google in Großbritannien als sogenannte strategische Marktakteure bestätigt und haben den „Strategic Market Status“ (SMS) erhalten – das ist mit der EU-Bezeichnung Torwächter zu vergleichen. Diese Einstufung basiert auf der Einschätzung der CMA, wonach beide Anbieter über eine gefestigte Marktmacht und eine strategisch bedeutsame Stellung in den digitalen Märkten verfügen.

Die Entscheidung betrifft die mobilen Plattformen der Unternehmen, also ihre für Smartphones und Tablets angebotenen Betriebssysteme inklusive der jeweiligen App-Stores und Webbrowser beziehungsweise Browser-Engines. Im Fall von Apple betrifft dies die Betriebssysteme iOS und iPadOS samt App Store und Safari-Browser.

Die neuen Vorgaben für digitale Märkte sind an das EU-Gesetz über digitale Märkte angelehnt und gelten in Großbritannien bereits seit dem 1. Januar 2025. Die Regelung soll der CMA gezielte Eingriffe erlauben, wenn aus ihrer Sicht einzelne Plattformen den Wettbewerb zu stark beeinflussen. Ziel der Regelung sei es, faire Bedingungen für Unternehmen zu schaffen und gleichzeitig Investitionen sowie technologische Entwicklungen zu fördern.

Untersuchung läuft seit Januar

Die für den jetzigen Entscheid zugrundeliegenden Untersuchungen wurden bereits im Januar eingeleitet und haben zu der Einschätzung geführt, dass beide Konzerne eine „verfestigte und strategisch bedeutende Marktposition“ innehaben. Als Grundlage haben unter anderem mehr als 150 Stellungnahmen von Marktteilnehmern, Entwicklern und Unternehmen gedient.

Mit diesem Schritt reiht sich Großbritannien in die wachsende Zahl von Staaten ein, die den Einfluss großer Technologieunternehmen stärker regulieren wollen. Neben der Europäischen Union laufen auch in den USA und in Japan bereits ähnliche Verfahren.