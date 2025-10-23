2-in-1-USB-C-Kabel von Anker vorübergehend zum halben Preis

Anker bietet sein USB-C-Kabel mit zwei Anschlüssen für kurze Zeit zum bislang besten Preis an. Das unter der Bezeichnung 2-in-1-USB-C-Kabel vermarktete Zubehör ist momentan für lediglich 9,99 Euro erhältlich. Das entspricht einem Preisnachlass von 50 Prozent gegenüber dem regulären Preis von 19,99 Euro.

Konkret handelt es sich um ein USB-C-Kabel, das sich nach 90 Zentimetern in zwei kürzere Abschnitte mit jeweils 30 Zentimetern Länge teilt, die ebenfalls beide mit einem USB-C-Stecker ausgestattet sind. Wie weit sich die beiden Enden aufsplitten, lässt sich mit einem integrierten Kabelschieber regeln.

Mit dem 2-in-1-Kabel will der Hersteller seinen Kunden insbesondere das Aufladen von mehreren Geräten gleichzeitig erleichtern. Man muss lediglich darauf achten, dass das verwendete Netzteil auch ausreichend Power liefert. Das Kabel selbst ist für eine Ladeleistung von bis zu 140 Watt ausgelegt. Laut Hersteller wird die Ladeeffizienz dabei automatisch optimiert.

Wenn das Kabel nicht nur zum Laden, sondern auch zur Übertragung von Daten verwendet werden soll, kann man hier mit einer dem USB-2.0-Standard entsprechenden maximalen Datenrate von 480 Mbit/s rechnen. Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass mithilfe des Kabels lediglich Daten von einem auf ein anderes Gerät geschaufelt werden können. Sind mehrere Geräte angeschlossen, wird nur das zuerst verbundene berücksichtigt.

Generell sollte man das Doppelkabel von Anker auch nicht als gleichwertigen Ersatz für hochwertige, auf das Laden mit hoher Leistung oder auf die schnelle Datenübertragung sehen. Das Zubehör soll eher eine praktische Lösung für Nutzer darstellen, die ab und an zwei Geräte gleichzeitig aufladen wollen, ohne dafür zwei separate Kabel mitzunehmen oder zu verwenden.

Hinsichtlich der Stabilität sollte das Kabel auch häufigen Transport im Rucksack oder in der Handtasche überstehen. Die Strippe selbst ist mit Nylon ummantelt und mit robusten Steckern ausgestattet, soll es mindestens 10.000 Biegungen standhalten.