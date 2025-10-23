Telekom und Amazon legen vor
Auch die AirPods 3 Pro werden (etwas) günstiger
Nicht nur neue Apple-Produkte mit schwächerer Nachfrage werden günstiger (wir haben gestern über den Preisverfall des iPhone Air berichtet). Mit den AirPods Pro 3 ist erstmals bei den seit Anfang September erhältlichen und zweifellos sehr beliebten Apple-Ohrhörern ein solcher Trend zu verzeichnen. Dieser erste Preisnachlass fällt zwar noch sehr verhalten aus, lässt aber auf attraktivere Angebote in naher Zukunft hoffen.
Apple verkauft die AirPods Pro 3 mit einem offiziellen Preis von 249 Euro. Die Telekom ist bei Preissenkungen für neue Apple-Produkte immer schnell mit dabei. Wir haben dies insbesondere auch in der Startphase anderer AirPods-Modelle oder beim HomePod mini gesehen. Auch die AirPods Pro 3 hat die Telekom vor allen anderen Anbietern mit Preisabzug in ihren Onlineshop eingestellt. Wer dort bestellt, bezahlt mit 244 Euro immerhin 5 Euro weniger als bei Apple.
Neben der Telekom bietet auch Amazon die AirPods Pro 3 inzwischen etwas günstiger an – wenn auch nur mit geringem Preisnachlass. Hier liegt der Verkaufspreis mit 246,95 Euro heute erstmals unter der offiziellen Preisansage von Apple.
Galaxus verlangt stattdessen deutlich mehr
Bei einem Blick auf die bei anderen Anbietern für die AirPods Pro 3 gelisteten Preise tanzt der Versender Galaxus auf ungewöhnliche Weise aus der Reihe. Dort werden die Ohrhörer aktuell für 299,80 Euro und damit 50 Euro teurer als bei Apple gelistet. Hintergrund ist die Tatsache, dass mittlerweile auch Galaxus nicht mehr nur den eigenen Lagerbestand verkauft, sondern – nur schwer erkennbar – auch Angebote von Drittanbietern listet. Ob dies das Vertrauen der Käufer stärkt, dürfte das Unternehmen selbst am besten wissen.
Bei seinem Start in Deutschland hatten wir das aus der Schweiz stammende Unternehmen als seriösen und zuverlässigen Anbieter kennengelernt. Mittlerweile muss man aber ähnlich wie bei Amazon auch hier darauf achten, ob die Artikel tatsächlich auch von Galaxus selbst verkauft und geliefert werden.
Ich gebe meine zurück. Die Passform ist leider überhaupt nichts für meine Ohren. Mir tut das Tragen der Dinger einfach nur weh. Schade, denn technisch sind sie super.
Das ist krass. Gehst du zu den AP2 zurück?
Interessant, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe noch nie so unauffällige In-Ears getragen. Mittlerweile schon mehrmals vergessen, dass ich sie noch in den Ohren hatte
Same here. Ich konnte mit den 1ern und 2ern nichts anfangen und musste ständig nachjustieren. Mit den 3ern passt es nun endlich.
Der rechte sitzt bei mir perfekt, der linke rutscht immer raus, ich muss permanent nach-stopfen. Eine Nummer kleiner ist zu klein und hält gar nicht, eine Nummer größer ist zu groß und passt nicht.
Deshalb bin ich bei Bose. Das sind die bisher einzigen InEars, die ich tragen kann. Hab aber die AirPods nie getestet, nur mal die von InEars von Beats (was ja auch Apple ist)…
Habe von den (normalen) AirPods 3 auf die AirPods 4 ANC gewechselt. Die 3er haben perfekt gepasst. Die 4er sehen fast identisch aus, fallen aber ständig aus dem linken Ohr. Hat das noch jemand oder habe ich komische Ohren?
Jeder hat unterschiedliche Ohren, deine Ohren sind nicht komisch
Kann man keinem erzählen. Meine AirPods Pro 3 bei A*** bestellt. Paket wurde mit einem Tag Verspätung zugestellt. Versandkarton unbeschädigt, „original“ Apple-Verpackung unbeschädigt. Aufgemacht, Vorfreude, aber dann keine AirPods drin – nur die Anleitung und die Ersatzstöpsel xD
A*** hat nach Rückmeldung der Preis sofort zurückerstattet. Vier Tage später wurden die AirPods „irgendwo“ aktiviert, hab ja die Verpackung mit der S/N…
Auch schon mal jemand so ne Erfahrung gemacht xD
Ich hatte in der Tat mal etwas ähnliches, nicht ganz so krass, aber bereits solche Berichte häufiger gelesen.
Ich mache seitdem bei jedem Internetkauf ein „unboxing Video“ inkl. Aufzeichnung der Seriennummer, was ich lösche, sobald alles in Ordnung ist.
Ob das im Zweifelsfall hilft, weiß ich nicht. Aber immerhin habe ich damit mal eine gute Argumentation an der Hand.
Ja, ist mittlerweile „normal“. Paket konnte sicherlich nur per PIN übergeben werden. Beim Anscannen des Paketes sieht man das direkt und dann weiß derjenige, dass da was wertvolles drin sein muss, öffnet es und ist damit der neue Besitzer :). Wer das in der Lieferkette ist, liesse sich bestimmt herausfinden aber Amazon scheint da kein Interesse dran zu haben….
Ich persönlich hatte Gott sei Dank noch nie so eine Erfahrung gemacht, ich hab sie bei Amazon bestellt, überhaupt keine Probleme!
Das die Orginal Verpackung unbeschädigt ist und noch anscheinend zu den AirPods passt ist fast unglaublich . Das von einem Mitarbeiter etwas ausgetauscht wurde oder der Fahrer klaut passiert ja mittlerweile oft . Mir selber ist das mit einem MacBook beim großen A passiert . Die letzte Bestellung von Apple Geräten von A habe ich von Übergabe des Fahrers bis zum auspacken gefilmt . Inwieweit mir das geholfen hätte keine Ahnung aber zumindest hätte ich Beweise gehabt .
Mir wurde mal ein Smartphone am Launchday von DHL gezeckt. War ein Galaxy S24. Samsung verschickt leider in recht auffälligen Kartons. Da war dem Postboten wohl klar was drin ist :(
Das Schlimmste ist nicht, dass man beschissen wird, sondern dass man ewig hinterher rennen muss um alles zu klären.
5€, crazy…
Ja, wahnsinnige, kaum zu glaubende 2% Nachlass.
Die müssen verrückt sein. :-D
Ich habe noch die AirPods Pro 1 und überlege auf die 3 zu wechseln. Benutze sie nur selten. Es reizt mich schon sehr, aber irgendwie denke ich, die Pro 4 rücken immer näher, doch es könnte auch noch Liste dauern und dann besser jetzt kaufen als lange abwarten und dann doch kaufen. Hilfe! Bitte gebt mir Hilfe
Pro4 rücken näher? Funny!
Die Pro 3 sind doch quasi erst gestern erschienen und wartest jetzt auf Pro 4? Lach
Das alte Problem bei Computern und Partnern: hätte ich mal noch ein halbes Jahr gewartet …
Ich kann dich verstehen. Man liest immer wieder über Gerüchte, dass nächstes Jahr die APP 4 mit dem next Gen Chip rauskommen könnten. Die 3. ist schon cool, mich nervt aber der alte Chipsatz für denselben Preis. Auch wenn er besser ist. Ich werde auch noch warten.
Ich habe die Pro2 und bin sehr zufrieden. Meiner Freundin schenke ich am Montag u.a. die 3er zum Geburtstag. Mal sehen was sie sagt und ob sie passen. Wenn ihr die 2er besser passen, nehme ich die 3er. ;-)
Dann mal hoffen, dass sie hier nicht mitliest;-)
5/250 € sind gerade mal 2 %. Man muss nicht jeder kleinen Preisbewegung am Markt einen Artikel würdigen.
Meine AirPods Pro 1 haben auf der linken Seite vor ein paar Wochen angefangen zu knacken. Nur im Transparenz– oder Geräuschunterdrückungsmodus. Nach fast fünf Jahren Dauernutzung ist das okay, sind ja noch zu gebrauchen. Aber gibt es einen Trick das zu beheben oder zumindest, dass es nicht schlimmer wird?
Dann kann ich den Umstieg auf die dritte Generation noch etwas rausschieben.
Wow, 5 Euro Leute das ist nicht mal ein Artikel wert
Wieso 5€? Es gibt für Magenta Kunden den 15% Gutschein somit kosten die nur 207€
Wo und wie? In der Magenta App finde ich dazu nichts
Vielleicht kommt ja demnächst bald mal wieder ein Magenta Moments Angebot :-)