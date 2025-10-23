Auch die AirPods 3 Pro werden (etwas) günstiger

Nicht nur neue Apple-Produkte mit schwächerer Nachfrage werden günstiger (wir haben gestern über den Preisverfall des iPhone Air berichtet). Mit den AirPods Pro 3 ist erstmals bei den seit Anfang September erhältlichen und zweifellos sehr beliebten Apple-Ohrhörern ein solcher Trend zu verzeichnen. Dieser erste Preisnachlass fällt zwar noch sehr verhalten aus, lässt aber auf attraktivere Angebote in naher Zukunft hoffen.

Apple verkauft die AirPods Pro 3 mit einem offiziellen Preis von 249 Euro. Die Telekom ist bei Preissenkungen für neue Apple-Produkte immer schnell mit dabei. Wir haben dies insbesondere auch in der Startphase anderer AirPods-Modelle oder beim HomePod mini gesehen. Auch die AirPods Pro 3 hat die Telekom vor allen anderen Anbietern mit Preisabzug in ihren Onlineshop eingestellt. Wer dort bestellt, bezahlt mit 244 Euro immerhin 5 Euro weniger als bei Apple.

Neben der Telekom bietet auch Amazon die AirPods Pro 3 inzwischen etwas günstiger an – wenn auch nur mit geringem Preisnachlass. Hier liegt der Verkaufspreis mit 246,95 Euro heute erstmals unter der offiziellen Preisansage von Apple.

Galaxus verlangt stattdessen deutlich mehr

Bei einem Blick auf die bei anderen Anbietern für die AirPods Pro 3 gelisteten Preise tanzt der Versender Galaxus auf ungewöhnliche Weise aus der Reihe. Dort werden die Ohrhörer aktuell für 299,80 Euro und damit 50 Euro teurer als bei Apple gelistet. Hintergrund ist die Tatsache, dass mittlerweile auch Galaxus nicht mehr nur den eigenen Lagerbestand verkauft, sondern – nur schwer erkennbar – auch Angebote von Drittanbietern listet. Ob dies das Vertrauen der Käufer stärkt, dürfte das Unternehmen selbst am besten wissen.

Bei seinem Start in Deutschland hatten wir das aus der Schweiz stammende Unternehmen als seriösen und zuverlässigen Anbieter kennengelernt. Mittlerweile muss man aber ähnlich wie bei Amazon auch hier darauf achten, ob die Artikel tatsächlich auch von Galaxus selbst verkauft und geliefert werden.