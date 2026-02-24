Spotify: Bald mehr Mitsprache bei Empfehlungen

Spotify arbeitet offenbar an einer Funktion, mit der Nutzer ihre Musikvorlieben künftig direkter mitteilen können. Hinweise in der jüngsten Android-App des Streamingsienstes deuten darauf hin, dass schriftliche Notizen das persönliche Geschmacksprofil beeinflussen sollen.

Bislang basiert das Geschmacksprofil vor allem auf dem tatsächlichen Hörverhalten.

Mehr Einfluss auf das eigene Geschmacksprofil

Der Streamingdienst erstellt Empfehlungen wie seinen „Mix der Woche“ oder personalisierte Startseiten auf Grundlage der abgespielten Titel, der Hörhäufigkeit und bestimmter Nutzungsmuster. Wer etwa regelmäßig Einschlaf-Playlists nutzt, kann diese bislang per Taste aus dem Geschmacksprofil ausschließen. Laut Spotify wirken sich solche Anpassungen innerhalb von bis zu 48 Stunden auf künftige Vorschläge aus.

Dieses System funktioniert jedoch überwiegend über Ausschlüsse. Nutzer können Signale entfernen, die ihren Musikgeschmack verfälschen, aber sie können nicht aktiv formulieren, welche Stilrichtungen oder Stimmungen sie aktuell bevorzugen. Genau hier setzt die nun entdeckte Textfunktion an.

Code-Elemente in der App verweisen auf die Möglichkeit, kurze Textnotizen zu hinterlegen. Diese sollen laut Beschreibung beeinflussen, welche Inhalte auf der Startseite angezeigt werden. Ein Platzhaltertext deutet an, dass Nutzer beispielsweise angeben könnten, welche Genres oder Künstler sie zuletzt verstärkt gehört haben. Geplant sind offenbar Bearbeitungs- und Löschfunktionen sowie Begrenzungen bei Zeichenanzahl und Anzahl der Notizen. Wird eine Notiz entfernt, soll ihr Einfluss auf das Profil entsprechend sinken.

Erweiterte Reaktionen in Spotify Messages

Neben der Anpassung des Geschmacksprofils finden sich Hinweise auf eine zweite Neuerung im sozialen Bereich. Spotify könnte die Emoji-Reaktionen innerhalb der neuen Chat-Funktion ausbauen. Bislang stehen dort sechs feste Emojis zur Verfügung, mit denen Nutzer etwa auf die Höraktivitäten von Freunden reagieren können. Künftig könnten individuelle Emoji-Reaktionen wählbar sein.