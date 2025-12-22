Grocery List: Digitalisiert handschriftliche Einkaufslisten

Hier Zuhause hängt am Kühlschrank eine Einkaufsliste aus Papier, daneben ein magnetischer Bleistift. Im Lauf der Woche erfassen wir fehlende Lebensmittel damit ganz analog und nehmen den Zettel dann einfach mit in den Supermarkt.

Ein klassisches System, das seine Schwächen dann beim Einkauf offenbart: das Abhaken auf Papier ist unpraktisch, der Überblick geht schnell verloren.

Genau an diesem Punkt setzt die neue, kostenlose iPhone-App Grocery List an. Die Grocery List fotografiert handschriftliche Listen und überträgt deren Inhalt direkt in eine digitale Abhakliste auf dem iPhone. Anders als Stuff ganz ohne Abo, ohne Kosten und ohne Reklame.

Die Anwendung richtet sich an Nutzer, die ihre bestehenden Gewohnheiten beibehalten möchten und dennoch eine digitale Unterstützung suchen. Statt neue Abläufe zu erzwingen, greift die App auf Funktionen zurück, die bereits im Gerät vorhanden sind. Ein Foto der Einkaufsliste reicht aus und die erkannten Einträge erscheinen anschließend als bearbeitbare Liste auf dem Display.

Erkennen statt Abtippen

Kernfunktion der App ist die Texterkennung direkt auf dem Gerät. Handgeschriebene oder gedruckte Listen werden per Kamera erfasst und mithilfe lokaler OCR verarbeitet. Alternativ lassen sich Einträge diktieren oder klassisch per Tastatur und Copy-and-Paste hinzufügen. Die Spracherkennung läuft ebenfalls lokal, sodass keine Audiodaten das Gerät verlassen.

Aktuell steht die Audioeingabe jedoch noch nicht auf Deutsch zur Verfügung. Wir haben den Entwickler bereits darauf angesprochen und hoffen auf eine zeitnahe Integration der deutschen Spracherkennung, um die App auch hierzulande vollständig alltagstauglich zu machen.

Die erzeugten Listen lassen sich im Supermarkt Punkt für Punkt abhaken. Erledigte Einträge werden durchgestrichen und bleiben zunächst sichtbar, was die Orientierung erleichtert.

Grocery List verzichtet vollständig auf Benutzerkonten, Cloud-Synchronisation und Datensammlung. Alle Informationen bleiben lokal auf dem iPhone gespeichert. Die App funktioniert auch ohne Internetverbindung. Backups oder eine geräteübergreifende Synchronisation sind nicht vorgesehen. Das reduziert den Funktionsumfang, vereinfacht aber die Nutzung und vermeidet externe Abhängigkeiten.